Власти установили ливневки на Советской площади в Уфе, до которых не доходит вода

Многострадальная Советская площадь в самом центре Уфы, на которую "смотрят" министерства и ведомства, благоустраивается уже не один год. Не так давно Mkset публиковал интересный материал о том, как это благоустройство проводится. А 9 мая в день Победы Радий Хабиров в торжественной обстановке заложил гильзу с землей в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову.