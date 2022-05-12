Власти установили ливневки на Советской площади в Уфе, до которых не доходит вода

Власти установили ливневки на Советской площади в Уфе, до которых не доходит вода
Власти установили ливневки на Советской площади в Уфе, до которых не доходит вода
Вчера, 10:57ГородИрина ДеревянчукФото: @bdtprb телеграм-канал
На Советской площади, которую окружают самые разные министерства, вновь приключилась оказия, которую заприметили жители.

Многострадальная Советская площадь в самом центре Уфы, на которую "смотрят" министерства и ведомства, благоустраивается уже не один год. Не так давно Mkset публиковал интересный материал о том, как это благоустройство проводится. А 9 мая в день Победы Радий Хабиров в торжественной обстановке заложил гильзу с землей в основание будущего памятника Герою России Минигали Шаймуратову.

Конный памятник герою должен быть готов ко дню Республики, но есть вероятность того, что в дождливом месяце октябре на торжественное открытие скульптуры попасть желающим будет проблематично. И виной этому ливневки на пешеходных переходах, ведущих к площади.

Местные жители заметили, что ливневки на обновленном пешеходном переходе на площади хоть и есть, но своих прямых функций, судя по всему, не выполняют.

— Уфимская мистика. Обновили пешеходный переход на Советской площади, — так подписал фото его автор, отправивший его в один из крупных республиканских телеграм-каналов.

Уже осенью после открытия памятника Минигали Шаймуратову узнаем, довольны ли власти многолетним благоустройством площади и не продолжится ли ее благоустройство и дальше. И дольше.

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