Власти Уфы раскрыли источник финансирования переделок на Советской площади

Как ранее сообщалось, уже выполненные работы на Советской площади неоднократно переделывались. В мае 2021 года здесь провели тестовый запуск фонтана, а в августе того же года – выломали часть брусчатки. К тому моменту на площади уже были установлены фонари, скамейки, высажены деревья и кустарники. Новая переделка была уже масштабной – стройплощадку развернули более чем на трети площади. Это потребовалось в связи решением установить у памятника колоннаду.