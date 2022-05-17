Власти Уфы раскрыли источник финансирования переделок на Советской площади

Власти Уфы раскрыли источник финансирования переделок на Советской площади
Власти Уфы раскрыли источник финансирования переделок на Советской площади
17 мая, 13:35ГородНаталья БалыковаФото: скриншот с камеры Уфанет
Работы по второму этапу благоустройства ведет компания «Випсервиспроект» скульптора Салавата Щербакова, сообщил замначальника Главархитектуры Айнур Фаткуллин на совещании в мэрии во вторник, 17 мая.

Кроме того, сейчас проводится монтаж основания под скульптурную группу (памятник генерала Шаймуратову), изготавливается и монтируется гранитная колоннада, добавил он.

При этом, как следует из контракта, размещенного на портале госзакупок, «Випсервиспроект» должен только доставить и установить на готовое основание сам памятник стоимостью 66,7 млн рублей, два барельефа по цене 32,9 млн рублей каждый, а также колоннаду стоимостью 143,97 млн. Благоустройство площади в его обязанности не входит. Работы подрядчик должен завершить до 1 октября 2022 года. Контракт финансируется из муниципального бюджета, заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии. В феврале исполнителю перечислили аванс в размере 50 млн рублей.

Mkset запросил в мэрии комментарий по поводу источника и объема финансирования второго этапа благоустройства.

Как ранее сообщалось, уже выполненные работы на Советской площади неоднократно переделывались. В мае 2021 года здесь провели тестовый запуск фонтана, а в августе того же года – выломали часть брусчатки. К тому моменту на площади уже были установлены фонари, скамейки, высажены деревья и кустарники. Новая переделка была уже масштабной – стройплощадку развернули более чем на трети площади. Это потребовалось в связи решением установить у памятника колоннаду.

За чей счет проводятся переделки, остается загадкой. Ранее заключенный контракт на благоустройство улицы Советской и самой площади исполнен еще 22 февраля, его стоимость составила 245,6 млн рублей. При этом деление на этапы в нем не было предусмотрено. Другие контракты по благоустройству площади УКХиБ не заключало.

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