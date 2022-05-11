Благодаря композитам «Башнефть» в 2 раза сократила время ремонта трубопроводов

Как говорят сами башкирские нефтяники, их передовой опыт работы с новыми отечественными технологиями планируется масштабировать на другие предприятия «Роснефти». Это повысит экологическую и промышленную безопасность, а также существенно повлияет на финансово-экономические показатели нефтедобывающих предприятий компании. Внедрение передовых подходов и новых технологий является одним из ключевых направлений стратегии «Роснефть-2030».