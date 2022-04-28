«Башнефть» испытала современные российские технологии изучения горизонтальных скважин

Специалисты «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») при помощи современного российского оборудования успешно провели исследование действующей горизонтальной скважины с многостадийным гидроразрывом пласта на Арланском месторождении в Башкирии. Полученные данные позволили повысить эффективность ремонтно-изоляционных работ и снизить обводненность добываемой жидкости с 99% до 75%, увеличив суточный дебит нефти почти на 10 тонн. Снижение обводненности имеет большое значение для повышения эффективности разработки зрелых месторождений в Башкирии, где расположен основной фонд скважин АНК «Башнефть».
Испытанный российский программно-аппаратный комплекс произведен по спецзаказу ООО «Башнефть-Петротест» (дочернее предприятие «Башнефти»). Это набор модулей геофизического исследования скважин для контроля за разработкой месторождения. Комплекс работает как автономно, так и в режиме реального времени, когда информация со всех датчиков непрерывно передается оператору. Его применение позволило определить оптимальный набор методов исследования, минимизировать технологические риски и получить нужные данные о притоке добываемой жидкости.
Напомним, активное бурение горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта «Башнефть» начала в 2015 году. На сегодняшний день количество построенных таким методом скважин на разрабатываемых месторождениях превышает 400 единиц. Основываясь на полученных результатах, геологическая служба «Башнефти» до конца 2022 года планирует задействовать геофизический комплекс в процессе освоения еще 15 скважин.
ООО «Башнефть-Петротест» — сервисное исследовательское предприятие НК «Роснефть», корпоративный интегратор инновационных разработок в области геофизических исследований скважин и их внедрения в производство. На базе ООО «Башнефть-Петротест» успешно реализуется проект создания собственного геофизического сервиса НК «Роснефть». Добавим, что развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030».