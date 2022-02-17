За год «Башнефть» восполнила запасы нефти на 305%

Кроме того, в минувшем году «Башнефть» получила лицензию на разработку Бакалинского месторождения с извлекаемыми запасами около 0,5 млн тонн. Также специалисты компании открыли 100 новых продуктивных залежей в Башкирии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Оренбургской области: извлекаемые запасы составили более 6 млн тонн нефтяного эквивалента.