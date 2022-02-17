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За год «Башнефть» восполнила запасы нефти на 305%

17 февраля 13:12
Фото: 1MI
В прошлом году «Башнефть» пополнила свои запасы нефти 43,2 млн тонн.

В 2021 году АНК «Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть») нарастила запасы нефти по категории разведанных ресурсов на 43,2 млн тонн, восполнив годовую добычу нефти на 305%. Это стало возможным за счет проведения геологоразведочных работ, новых приобретений и переоценки запасов эксплуатируемых месторождений.

В частности, бурение новых и углубление ранее пробуренных скважин увеличило запасы компании на 11,6 млн тонн. Подсчет запасов Арланского месторождения и пересмотр коэффициента извлечения нефти в связи с улучшением технологий разработки добавил к показателю еще 31,4 млн тонн.

Кроме того, в минувшем году «Башнефть» получила лицензию на разработку Бакалинского месторождения с извлекаемыми запасами около 0,5 млн тонн. Также специалисты компании открыли 100 новых продуктивных залежей в Башкирии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Оренбургской области: извлекаемые запасы составили более 6 млн тонн нефтяного эквивалента.

Наращивание ресурсной базы «Башнефти» осуществляется в рамках стратегии «Роснефти», направленной на стопроцентное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов.

Напомним, АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, которое занимается добычей и переработкой нефти и газа, производит нефтепродукты и продукты нефтехимии. Ключевые активы компании расположены в Башкирии.

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