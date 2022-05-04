mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии водитель «Газели» не заметил женщину на дороге и сбил ее насмерть

4 мая 06:19
Фото: 1MI
Авария случилась в Хайбуллинском районе Башкирии: по словам водителя, женщина шла по краю дороги без светоотражающих элементов.

Около 22 часов 3 мая в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на 43 км дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 46-летний житель Зианчуринского района на цельнометаллической «Газели» сбил 56-летнюю женщину.

Предположительно пострадавшая шла по краю проезжей части в попутном направлении — водитель утверждает, что она шла по проезжей части без светоотражающих элементов.

В результате аварии она скончалась на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.

Как утверждает статистика, число ДТП за I квартал 2022 года снизилось на 8,4%, а количество погибших — на 27,1%.

Материалы по теме
В Башкирии 10 детей остались без матерей: подробности ДТП в Зианчуринском районеВ Уфе в ДТП попали два автобуса с 96 пассажирамиВ Башкирии изменилось количество смертельных ДТП по сравнению с прошлым годом
#Новости#Смертельное ДТП#ДТП#Андрей Королев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48