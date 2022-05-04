В Башкирии водитель «Газели» не заметил женщину на дороге и сбил ее насмерть

Около 22 часов 3 мая в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на 43 км дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 46-летний житель Зианчуринского района на цельнометаллической «Газели» сбил 56-летнюю женщину.
Предположительно пострадавшая шла по краю проезжей части в попутном направлении — водитель утверждает, что она шла по проезжей части без светоотражающих элементов.
В результате аварии она скончалась на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Как утверждает статистика, число ДТП за I квартал 2022 года снизилось на 8,4%, а количество погибших — на 27,1%.