В Башкирии водитель «Газели» не заметил женщину на дороге и сбил ее насмерть

Около 22 часов 3 мая в Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ, на 43 км дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара 46-летний житель Зианчуринского района на цельнометаллической «Газели» сбил 56-летнюю женщину.