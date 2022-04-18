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В Башкирии 10 детей остались без матерей: подробности ДТП в Зианчуринском районе

18 апреля 17:25
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ.
В результате аварии в Зианчуринском районе погибли три женщины, у каждой из которых было от двух до пяти детей, сообщает «Башинформ»

Сегодня в Зианчуринском районе республики произошло ДТП, унёсшее жизни трёх женщин: 1969, 1973,1986 года рождения. Об этом сообщает «Башинформ»

По информации издания у каждой из погибших были дети. Так, у 53-летней женщины было пятеро детей, у 36-летней — двое и у 49-летней — трое.

Напомним, авария произошла сегодня в Зианчуринском районе близ села Кугарчи. Автомобиль под управлением женщины в состоянии алкогольного опьянения практически затонул в водах Ямашлинского водохранилища.

Отмечается, что в результате аварии погибли все, кроме женщины, находившейся за рулём.

Как сообщают в пресс-службе МЧС республики, затонувший автомобиль удалось вытащить на берег совместными усилиями сотрудников ведомства и местных жителей. Сначала к месту происшествия подплыли на лодке, а далее вытащили её на сушу при помощи трактора, предварительно подцепив авто тросом.

По предварительным данным, все четыре женщины были сотрудницами одного общепита, расположенного близ водохранилища.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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