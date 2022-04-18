В Башкирии 10 детей остались без матерей: подробности ДТП в Зианчуринском районе

Как сообщают в пресс-службе МЧС республики, затонувший автомобиль удалось вытащить на берег совместными усилиями сотрудников ведомства и местных жителей. Сначала к месту происшествия подплыли на лодке, а далее вытащили её на сушу при помощи трактора, предварительно подцепив авто тросом.