В Башкирии изменилось количество смертельных ДТП по сравнению с прошлым годом

Сегодня, 25 апреля, на оперативном совещании в ЦУРе замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков отчитался о статики по дорожно-транспортным происшествиям в республике.
Так, за первый квартал 2022 года в Башкирии, в результате ДТП скончалось 62 человека, что на 23 человека или на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что с данным показателем Башкирия находится на 4 месте среди регионов ПФО.
Отмечается, что всего с начала 2022 года произошло 835 аварий, в которых погибло 79 человек. В частности, за минувшую неделю произошло 50 ДТП с 5 погибшими.