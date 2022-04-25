mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии изменилось количество смертельных ДТП по сравнению с прошлым годом

25 апреля 07:36
Фото: 1MI
За первый квартал 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях скончалось 62 человека, что на 27% меньше в сравнении с показателем 2021 года, сообщает Минтранс Башкирии.

Сегодня, 25 апреля, на оперативном совещании в ЦУРе замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков отчитался о статики по дорожно-транспортным происшествиям в республике.

Так, за первый квартал 2022 года в Башкирии, в результате ДТП скончалось 62 человека, что на 23 человека или на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что с данным показателем Башкирия находится на 4 месте среди регионов ПФО.

Отмечается, что всего с начала 2022 года произошло 835 аварий, в которых погибло 79 человек. В частности, за минувшую неделю произошло 50 ДТП с 5 погибшими.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48