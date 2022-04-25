В Башкирии изменилось количество смертельных ДТП по сравнению с прошлым годом

Так, за первый квартал 2022 года в Башкирии, в результате ДТП скончалось 62 человека, что на 23 человека или на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известно, что с данным показателем Башкирия находится на 4 месте среди регионов ПФО.