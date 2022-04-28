Власти Кумертау посоветовали жительнице самой набрать землю для могил на кладбище

Напомним, Кумертау все чаще появляется в публичном пространстве в негативном ключе. Так, на скамье подсудимых окажутся вице-премьер правительства — глава МинЖКХ Борис Беляев, министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев. Их обвинили в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при строительстве очистных сооружений в селе Маячный города Кумертау. По данным СК РБ, в настоящее время очистные не эксплуатируются и уже пришли в аварийное состояние. Нарушены права граждан Кумертау, 95 млн рублей, выделенные на поддержку моногородов, израсходованы не по целевому назначению.