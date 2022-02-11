Выручка «Башнефти» выросла до 851 миллиарда

За 2021 год выручка компании выросла на 60% и составила 851,7 млрд руб., что практически соответствует уровню допандемийного 2019 года. Показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — прим. Mkset) вырос в пять раз — до 157,2 млрд руб. Чистая прибыль компании за минувший год достигла 84,9 млрд руб. (на 11% выше показателей 2019 года).