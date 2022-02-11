Выручка «Башнефти» выросла до 851 миллиарда

За 2021 год выручка компании выросла на 60% и составила 851,7 млрд руб., что практически соответствует уровню допандемийного 2019 года. Показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации — прим. Mkset) вырос в пять раз — до 157,2 млрд руб. Чистая прибыль компании за минувший год достигла 84,9 млрд руб. (на 11% выше показателей 2019 года).
Кредитный рейтинг «Башнефти» был подтвержден агентством «Fitch Ratings» на уровне BBB со стабильным прогнозом: это означает хорошую кредитоспособность, низкие ожидания по кредитным рискам и адекватную способность своевременно погашать финансовые обязательства. Агентство «Эксперт РА» оценило рейтинг «Башнефти» ruAAA со стабильным прогнозом (высшая оценка — прим. Mkset), отметив, что компания является стратегически значимым активом для НК «Роснефть». Кредитный рейтинг от Moody’s был сохранен на прежнем уровне Baa3 (прогноз «стабильный»).
Существенное улучшение финансово-экономических показателей «Башнефти» во многом обусловлено высокой эффективностью производственной деятельности, обеспеченной руководством компании. В частности, за прошлый год «Башнефть» увеличила добычу нефти в Башкирии на 7,7%. Общий годовой объем добычи в республике составил 11,6 млн тонн (13,8 млн тонн по всем регионам присутствия).
За год компания пробурила 254 эксплуатационные скважины (выше на 22%, чем в 2020 году) — в основном, на северо-западе Башкирии. Это позволило «Башнефти» оперативно восстанавливать объемы добычи нефти по мере ослабления ограничений, введенных в рамках соглашения стран-участниц ОПЕК+.
За год компания открыла 88 новых продуктивных залежей в Башкирии, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах, Оренбургской области. Прирост запасов составил 43,5 млн тонн, а это втрое выше уровня добытой нефти за минувший год.
Также компания продолжает масштабную модернизацию нефтеперерабатывающего комплекса — в частности, реконструкцию установки гидрокрекинга и комплекса по производству ароматических углеводородов в филиале «Башнефть-Уфанефтехим». Благодаря восстановлению экономической активности и потребительского спрос на нефтепродукты, объем переработки НПЗ «Башнефти» в 2021 году вырос до 16,1 млн тонн (выше на 3,9% уровня 2020 года).
Кроме того, в рамках развития современных цифровых технологий АЗС «Башнефти» интегрированы в мобильное приложение «Яндекс.Заправки»: теперь на 228 заправочных станциях работает бесконтактная оплата с помощью данного сервиса.
По итогам 2021 года компания перечислила в бюджет региона в виде налоговых платежей 15 млрд руб. (на 73% выше уровня 2020 года). Также «Башнефть» продолжает реализацию масштабной благотворительной программы по улучшению социальной инфраструктуры региона.