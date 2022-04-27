Приезд переселенцев из ДНР и ЛНР и ртуть в реке Белой: Главное за день в Башкирии

Также Радий Хабиров рассказал о том, как ему дался уход с запрещённых в России социальных сетей. Напомним, в марте этого года суд признал компанию Meta (признана в России экстремистской организацией), в которую входят такие соцсети, как Instagaram* и Facebook*, экстремистской организацией. Так, по словам главы региона, в лице данных медиаплощадок власти потеряли, прежде всего, ресурс для обеспечения обратной связи между гражданами и властями.