Приезд переселенцев из ДНР и ЛНР и ртуть в реке Белой: Главное за день в Башкирии

Сегодня в Башкирию прибыли переселенцы из Луганской и Донецкой народных республик. Сообщается, что в республику приехали 306 человек, в числе которых 69 детей. Также ранее стало известно, что в Стерлитамак прибыл 81 человек из ДНР и ЛНР.
Глава республики Радий Хабиров высказался об уходе Сергея Грекова с поста мэра города. По словам Радия Хабирова, решение об уходе Грекова было обоюдным, при этом глава региона подчеркнул, что экс-мэр обладает блестящими коммуникативными навыками и современным взглядом на мир.
Также Радий Хабиров рассказал о том, как ему дался уход с запрещённых в России социальных сетей. Напомним, в марте этого года суд признал компанию Meta (признана в России экстремистской организацией), в которую входят такие соцсети, как Instagaram* и Facebook*, экстремистской организацией. Так, по словам главы региона, в лице данных медиаплощадок власти потеряли, прежде всего, ресурс для обеспечения обратной связи между гражданами и властями.
Певец и советник главы Башкирии Радик Ульякшин получил статус заслуженного артиста республики Татарстан. Предполагается, что певца наградили за вклад в развитие музыкального искусства. Продолжая тему новостей музыкальной индустрии, рэпер Моргенштерн рассказал о своем желании вернуться в Россию. Однако музыкант, покинувший территорию страны ещё в ноябре прошлого года, отметил, что опасается уголовного преследования. Примечательно, что решение о переезде музыкант принял на фоне заявлений главы СК России Александра Бастрыкина о том, что музыкант в своем творчестве пропагандирует употребление наркотиков.
Суд признал увольнение фельдшеров скорой помощи из Ишмбайской ЦРБ незаконным. Трое сотрудников больницы были уволены ещё в феврале этого года, сейчас по решению суда им положена компенсация. Напомним, в начале этого года медики Ишимбайской ЦРБ объявили о проведении итальянской забастовки, причиной которой послужили мизерные выплаты, а также невыносимые условия труда в медучреждении. Подробнее о причинах произошедшего Mkset рассказал здесь.
В двух реках Башкирии зафиксировали превышение допустимых показателей содержания в воде ртути. Так, в реке Белая содержание химического элемента превышено в 3,1 раза, а в одной из рек города Стерлитамак — в 3,3 раза.
* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.