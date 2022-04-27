«Ушли с поля боя»: Радий Хабиров рассказал об уходе из запрещенных в России соцсетей

«Ушли с поля боя»: Радий Хабиров рассказал об уходе из запрещенных в России соцсетей
«Ушли с поля боя»: Радий Хабиров рассказал об уходе из запрещенных в России соцсетей
Вчера, 17:37ОбществоАзамат НуховФото: 1MI
Глава региона Радий Хабиров высказался о вынужденном уходе российских чиновников из запрещённых на территории России социальных сетей

Глава региона Радий Хабиров высказался о своем уходе из признанных ныне экстремистскими соцсетей медиа-конгломерата Meta*(признан в России экстремистской организацией).

Напомним, чиновники начали массово покидать запрещённые социальные сети в марте прошлого года. Когда суд признал Meta и входящие в неё социальные сети: Instagram* и Facebook*, экстремистской организацией. Так, по словам главы региона, на чью страницу в Instagram* было подписано свыше полумиллиона человек, вынужденный уход с медиа-площадки принёс серьёзные неудобства для деятельности правительства.

— Я всегда говорю, конечно, мы пострадали в этом плане, — говорит Хабиров, — Почему? Потому что в социальных сетях мы не балуемся, мы там работаем. Я рассказывал людям, что мы делаем. Объяснял, почему мы это делаем. Я вел свои соцсети довольно откровенно, и у меня был довольно хороший диалог. В Инстаграме — 570 тысяч человек у меня было. Я нажимаю кнопку и понимаю, что эти 570 тысяч человек получают информацию от меня, — рассказывает Радий Хабиров.

Более того, глава республики также отметил, что в лице запрещённых ныне соцсетей власти потеряли средство для обеспечения обратной связи между властями и гражданами.

— Да, конечно, мы потеряли часть обратной связи. Потому что, конечно, те люди, которые там сидели, жаловались и наш ЦУР или наше управление по коммуникациям — все обрабатывали, и у нас там всё было налажено. А сейчас так получилось, что мы оттуда ушли. Вообще по этой теме я разговаривал с одним большим специалистом в области. Он сказал — знаете, вы ушли с поля боя. И я с ним абсолютно согласен, — рассказал Радий Хабиров.

Глава региона также признался, что он и его команда на данный момент размышляют, что предпринять в отношении этой ситуации. После того, как для пользования чиновников в России остались доступны только отечественные соцсети, как VK, Telegram и «Одноклассники», прирост аудитории в них на его странице был незначителен. Те 570 тысяч подписчиков, которые были у Хабирова в Instagram*, не последовали за ним на другие площадки.

В завершении своего заявления глава региона сказал, что на данный момент в руках властей есть только такие варианты. Финальной же репликой главы региона стало туманное «посмотрим, что дальше будет».

Примечательно, что несколькими днями ранее свое молчание в Instagram* прервал глава соседнего региона, президент Татарстана Рустам Минниханов. В соцсети чиновник рассказал о своем визите в Туркменистан и поделился снимком туркменского алабая.

* Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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