«Ушли с поля боя»: Радий Хабиров рассказал об уходе из запрещенных в России соцсетей

— Я всегда говорю, конечно, мы пострадали в этом плане, — говорит Хабиров, — Почему? Потому что в социальных сетях мы не балуемся, мы там работаем. Я рассказывал людям, что мы делаем. Объяснял, почему мы это делаем. Я вел свои соцсети довольно откровенно, и у меня был довольно хороший диалог. В Инстаграме — 570 тысяч человек у меня было. Я нажимаю кнопку и понимаю, что эти 570 тысяч человек получают информацию от меня, — рассказывает Радий Хабиров.