UPD: После публикации этого материала блогер удалил старое видео и заменил его новым, обрезав часть с адресом пациента. Однако, в распоряжении редакции имеется прежняя версия.
В Ишимбае, сотрудники отделения скоро помощи Ишимбайской ЦРБ, с 4 февраля работают в режиме «Итальянской заастовки» — работают строго по утвержденным правилами. Врачи решили бороться с «тяжелейшими» условиями труда и низкой заработной платой. В ответ руководство больницы и провластные общественники обвинили их в «дезертирстве в военное время», считая, что во время пандемии защищаться свои права дело недостойное. Акцию врачей власти расценили как политическую выбрав соответствующие методы борьбы. Однако, в этой борьбе, пострадали пациенты больницы, о болезнях и даже домашнем адресе которых теперь может узнать каждый.
Так, вчера, 14 февраля, на просторах «YouTube» был размещен видеоролик блогера-провокатора Арслана Нигаматьянова, в котором молодой человек представил своей немногочисленной аудитории «слитые» аудиозаписи звонков вызовов скорой помощи, как утверждает сам автор видео, на которых фельдшера-диспетчеры из профсоюза «Действие» хамят пациентам. Однако, на каком основании блогер сделал вывод о принадлежности медработников т.к. не все сотрудники скорой помощи состоят в этом профсоюзе.
Нигаматьянов, как и ранее выступившие провластные общественники, словно под копирку, заявляет, что данная забастовка — «безусловно политическая акция». Правда, в своих умозаключениях, он идет дальше и утверждает, участие в этом акте неповиновения врачей принимают помимо профсоюза «Действия» еще коммунисты и «справедливороссы».
— Все провокации и любые действия, которые приводят к недополучению медицинской помощи или получению некачественной медицинской помощи на скорой медицинской помощи, происходят именно со стороны активистом профсоюза «Действие». <…> А как раз-таки администрация и руководство больницы делает все, чтобы таких провокаций не было, в том числе проводят служебные расследования, сообщает Арслан Нигаматьянов в своем видеоролике на YouTube.
В качестве доказательства того, что провокации идут именно со стороны активистов профсоюза «Действие», блогер предоставляет «слитые» аудиозаписи разговоров операторов «скорой» с пациентами.
На записи есть несколько эпизодов, где неопознанные фельдшеры-диспетчеры по разным причинам переходят на повышенные тона со звонившими пациентами или не положив трубку нецензурно обсуждают их. По этическим соображениям мы не стали публиковать ее, чтобы не стать распространителями, как мы считаем, незаконной информации. И на этой есть сразу несколько причин, которые дальше мы попытаемся объяснить.
Источник в Ишимбайской ЦРБ подтвердил главному редактору Mkset, который посетил Ишимбай с целью разобраться в конфликте сотрудников с руководством больницы, что на записи действительно голоса похожие на сотрудников отделения скорой помощи. Собеседник, негативно оценил поведение сотрудников, так же как и опубличивание этой записи, назвав это «спланированной акцией».
— Так разговаривать нельзя — вопросов нет. Но это рабочие момент, человеческий фактор. В нормальном учреждении, если вскрывается подобное нарушение, то руководство берет ситуацию под контроль, у них же все дисциплинарные рычаги, — говорит собеседник. — Отделение [скорой помощи] на годы забыли, а сейчас, когда началась шумиха вдруг вспомнили. Из какого сундука это достали еще предстоит разобраться, но почему именно сейчас? Конечно же решили прижать бастующих, прицепились к профсоюзу «Действие», чтоб помоями облить очередными.
Собеседник говорит, что подобные случаи бывали когда-то и виноватые получали дисциплинарные взыскания. Те ли это случаи на записи, за которые сотрудники уже были наказаны или новые уточнить нам не смогли. При этом было отмечено, что за последнее время жалоб на некорректное общение не поступало, либо о них неизвестно.
Мы решили обратиться с соответствующими вопросами к главному врачу Ишимбайской ЦРБ Валерию Шапочкину. В особенности, нас интересовал вопрос, каким образом запись могла попасть к блогеру-провокатору. Однако на момент написания материала связаться с ним так и не удалось — мужчина находился на выезде.
Тем не менее, в Минздраве Башкирии инцидент прокомментировали. Так, по словам пресс-секретаря ведомства Софьи Алешиной, жалобы на данных операторов от населения действительно поступали и неоднократно.
— Относительно по поступлению этих жалоб внутри больницы была организована проверка по фактам работы данных операторов скорой медицинской помощи. Проверка по всем этим фактам пока не завершена. В качестве третьего лица был привлечен профсоюз медработников, который при больнице. По итогам проверки администрация больницы уже будет принимать меры. Как уже попала запись непосредственно в руки этому человек. Здесь будет уточнять, выяснять все эти обстоятельства. пресс-секретарь Минздрава Башкирии.
Кроме того, было отмечено, что записи звонков хранятся в информационной системе, однако у каких должностных лиц есть доступ к данным записям в пресс-службе уточнить не смогли. Для уточнения деталей по ситуации мы направили в минздрав Башкирии соответствующий запрос.
Как оказалось, в желании дискредитировать медиков требующих соблюдения их законных прав, слившие «аудиозапись» поставили под сомнение надежность хранения персональных данных пациентов Башкирии. Более того, опубликовав эту информацию Нигаматьянов раскрыл врачебную тайну как минимум одной из пациенток, а также ее домашний адрес.
Mkset обратился в Роскомнадзор Башкирии с просьбой объяснить, что грозит в этом случае блогеру и как оказалось ровным счетом ничего. По словам сотрудника ведомства, адрес без какой-либо дополнительной информации, например, имени или фамилии — не является персональными данными. Так, в Роскомнадзоре подчеркнули, что персональные данные — это информация, на основании которой человека можно однозначно идентифицировать. Как вы думаете, трудно ли вычислить человека в городе с населением в чуть более чем 60 тысяч человек, имя на руках название улицы, номер дома и квартиры? Полагаем, что нет.
Кроме того, мы не можем знать в каком виде аудиозаписи разговоров попали к Арслану Нигаматьянову — в отредактированном, без имени и фамилии, или же в исходном. В случае, если блогеру были предоставлены «исходники», то третьим лицам были полностью переданы персональные данные всех звонивших, в которых содержатся персональные данные и данные представляющие врачебную тайну.
Останется ли эта публикация блогера без внимания правоохранительных органов и роскомнадзора? В 2020 году, за новость о подготовке тысячи мест на кладбище для умерших от ковида, несколько уфимских журналистов получили многотысячные штрафы. Суд, не смотря на то, что информацию подтвердили в пресс-службой мэрии, посчитал ее фейковой. В 2021 году, за публикацию видеозаписи, где в Благовещенске, где женщина держит за руки ребенка, а мужчина бьет его кулаком в живот, интернет-изданию Ufatime присудили штраф на общую сумму 460 тысяч рублей. Роскомнадзор, посчитал, что на ней можно идентифицировать ребенка. При этом стоит отметить, что запись видео велась из рядом стоящей многоэтажке и лиц ребенка и взрослых различить было нельзя. В таком контексте, нам остается недоумевать, почему надзорное ведомство, судя по всему, не считает публикацию информации о домашнем адресе и жалобах пациента раскрытием персональных данных и разглашением врачебной тайны и не стремится их защищать.
Примечательно, что ранее в отношении Арслана Нигаматьянова было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Еще в октябре мужчина распылил перцовый баллончик на участников акции у подножья памятнику Салавата Юлаева. Мы поинтересовались в пресс-службе МВД, как движется расследование инцидента. Как нам пояснили, что по данному факту, уже четвертый месяц, продолжается предварительное расследование.
Напомним, в работники «скорой» Ишимбайской ЦРБ вышли на «Итальянскую забастовку» 4 февраля, а сама акция протеста, как мы уже отмечали, была анонсирована несколькими неделями ранее в обращении к властям региона. Тогда медики рассказали о невыносимых условиях работы и о мизерных зарплатах и обозначили ряд требований, в случае невыполнения которых врачи выйдут на забастовку и будут работать согласно всем нормам и требованиям.
Однако уже на следующий день руководство Ишимбайской ЦРБ уволило трех фельдшеров — лидеров отделения профсоюза «Действие» в больнице, Рамиля Разяпова, Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой. После чего по собственному желанию ушли еще два фельдшера и один врач. Заявления об увольнении они сопроводили словами о том, что «там стало невозможно работать». Кроме того, Гострудинспекция Башкирии признала, что медики Ишимбайской ЦРБ были уволены незаконно, а прокуратура республики и вовсе внесла представление в адрес главного врача Ишимбайской ЦРБ Валерия Шапочкина из-за нарушений трудовых прав сотрудников больницы.
То, что в противостоянии сотрудников и администрации Ишимбайской ЦРБ будут использоваться «грязные» методы стало понятно еще в январе, когда государственные СМИ писали, что поступок работников ЦРБ исключительно неправильный. Того же мнения придерживался и республиканский профсоюз медработников, по их словам, неправильно выдвигать ультиматум в условиях ожидаемого роста заболеваемости, когда растет нагрузка, в коллективах чувствуется напряженность, копиться усталость. Теперь же претензии к фельдшерам начали поступать и от блогеров, однако вопрос в том, кто в данном случае пострадал больше остается открытым. Несложно представить чувства жителей Ишимбая, чьи данные, в частности адрес проживания и симптомы болезни, были использованы и обнародованных таким образом.