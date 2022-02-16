Останется ли эта публикация блогера без внимания правоохранительных органов и роскомнадзора? В 2020 году, за новость о подготовке тысячи мест на кладбище для умерших от ковида, несколько уфимских журналистов получили многотысячные штрафы. Суд, не смотря на то, что информацию подтвердили в пресс-службой мэрии, посчитал ее фейковой. В 2021 году, за публикацию видеозаписи, где в Благовещенске, где женщина держит за руки ребенка, а мужчина бьет его кулаком в живот, интернет-изданию Ufatime присудили штраф на общую сумму 460 тысяч рублей. Роскомнадзор, посчитал, что на ней можно идентифицировать ребенка. При этом стоит отметить, что запись видео велась из рядом стоящей многоэтажке и лиц ребенка и взрослых различить было нельзя. В таком контексте, нам остается недоумевать, почему надзорное ведомство, судя по всему, не считает публикацию информации о домашнем адресе и жалобах пациента раскрытием персональных данных и разглашением врачебной тайны и не стремится их защищать.