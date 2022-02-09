Профсоюз медиков Башкирии проигнорировал увольнение фельдшеров в Ишимбайской ЦРБ

Однако, ситуацию с увольнением трех фельдшеров Рамиля Разяпова, Веры Высогорец и Альбины Абдрахмановой республиканский профсоюз оставил в стороне. Кроме того, 21 января, только после того, как сотрудники «скорой» Ишимбайской ЦРБ записали видеообращения к властям, в котором выдвинули требования и анонсировали итальянскую забастовку, профсоюз более или менее согласился с обоснованностью претензий работников, при этом осудив форму подачи. Напомним, что тогда с осуждением бастующих практически во всех государственные СМИ выступили различные общественные деятели.