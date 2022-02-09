Из Ишимбайской ЦРБ после увольнения трех фельдшеров ушли еще три медика

Уволены все трое лидеров заранее объявленной в больнице итальянской забастовки были спустя два дня после старта забастовки. Абдрахманову и Высокогорец уволили за прогул, а Резяпова за то, что он отправился на вызов без дефибриллятора, который фельдшер оставил заряжаться на станции скорой помощи. В минздраве Башкирии обещали проверить законность увольнения медиков, а пока причины увольнения и документы, которые послужили изучает профсоюз «Действие», который считает, что медики были уволены без каких-либо на то законных оснований.