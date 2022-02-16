После публикации Mkset блогер вырезал из видео персональные данные пациентов Башкирии

Скандальный блогер-провокатор и фигурант уголовного дела Арслан Нигаматьянов вырезал из опубликованного им видео (первоначальная версия видеозаписи имеется в распоряжении редакции — прим.ред.) персональные данные пациентов Ишимбайской ЦРБ, разговоры с которыми он же выложил в публичный доступ и раскритиковал поведение фельдшеров-диспетчеров из профсоюза «Действие». Этим инцидентом слившие «аудиозапись» поставили под сомнение надежность хранения персональных данных пациентов Башкирии. Более того, опубликовав эту информацию, Нигаматьянов раскрыл врачебную тайну как минимум одной из пациенток, а также ее домашний адрес.
Ранее Mkset сообщал, что на записи пациенты говорили о своих жалобах, диагнозах и даже называли конкретные домашние адреса. В самой больнице пояснить ситуацию не смогли, сославшись на временное отсутствие главврача. В минздраве Башкирии заявили, что записи звонков хранятся в информационной системе, однако у каких должностных лиц есть доступ к данным записям, в пресс-службе уточнить не смогли. В Роскомнадзоре посчитали, что идентифицировать человека по конкретному домашнему адресу невозможно, так как «адрес без какой-либо дополнительной информации, например, имени или фамилии — не является персональными данными».