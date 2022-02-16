После публикации Mkset блогер вырезал из видео персональные данные пациентов Башкирии

Ранее Mkset сообщал, что на записи пациенты говорили о своих жалобах, диагнозах и даже называли конкретные домашние адреса. В самой больнице пояснить ситуацию не смогли, сославшись на временное отсутствие главврача. В минздраве Башкирии заявили, что записи звонков хранятся в информационной системе, однако у каких должностных лиц есть доступ к данным записям, в пресс-службе уточнить не смогли. В Роскомнадзоре посчитали, что идентифицировать человека по конкретному домашнему адресу невозможно, так как «адрес без какой-либо дополнительной информации, например, имени или фамилии — не является персональными данными».