Не выходи из комнаты: в Башкирии сильная метель серьезно ухудшила ситуацию на дорогах

— Чтобы избежать неприятностей на дороге, рекомендуем не выезжать за пределы населенных пунктов, дождаться улучшения погоды. Если вы уже в пути, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, будьте внимательными при проезде пешеходных переходов. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.