mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не выходи из комнаты: в Башкирии сильная метель серьезно ухудшила ситуацию на дорогах

13 февраля 09:33
Фото: 1MI
ГИБДД по РБ советует оставаться дома и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Башгидрометцентр сообщает о снежных заносах, накате и гололедице на дорогах республики, а также ухудшение видимости до 1-2 км. Представители ГИБДД по РБ, комментируя данную ситуацию, просят всех жителей республики быть внимательными, особенно — владельцев транспорта, будучи в дороге.

— Чтобы избежать неприятностей на дороге, рекомендуем не выезжать за пределы населенных пунктов, дождаться улучшения погоды. Если вы уже в пути, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, будьте внимательными при проезде пешеходных переходов. Следует избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию, не превышать скорость. Обязательно пристегиваться ремнями безопасности.

Как уточнили в ведомстве, сотрудники ГИБДД сейчас несут службу в усиленном режиме — как на улицах Уфы, так и на федеральных и региональных трассах.

При возникновении внештатных ситуаций звоните в дежурную часть ГИБДД МВД по РБ: 235-84-02 или 233-27-31, в дежурную часть ОГИБДД УВД по Уфе: 237-84-80, 237-02-02.

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня снегопад станет менее интенсивным ближе к вечеру, но полностью не прекратится — обещается, что снег местами по региону будет падать еще ближайшие несколько дней.

Напомним, ранее в Уфу прибыла новая техника для уборки снега — четыре снегоочистителя на базе «Урал». Проблему с безуспешной уборкой снега в Уфе активно обсуждали в течение всего зимнего сезона. И.о. министра ЖКХ РБ Алан Марзаев назвал снегоуборочную технику в столице региона «морально устаревшей».

Материалы по теме
Министерство ЖКХ Башкирии назвало три способа пожаловаться на уборку снега во дворахВ центре Уфы заметили трактор, который «накручивает» пробег и не убирает снегВ Уфу для уборки снега доставили партию новой коммунальной техники
#Новости#Погода#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48