В Уфу для уборки снега доставили партию новой коммунальной техники

В министерстве ЖКХ, в свою очередь, рассказали о том, что данный вид техники можно использовать для удаления снежных валов, которые образовываются в результате уборки снега другими снегоочистителями. По мнению ведомства, это позволит не допустить сужения проезжей части дорог, что оценят как автомобилисты, так и пешеходы.