Министерство ЖКХ Башкирии назвало три способа пожаловаться на уборку снега во дворах

Проблемой некачественной уборки снега с улиц, а также полного отсутствия этой уборки традиционно остро беспокоит Уфу. В связи с этим Алан Марзаев дал жителям республики рекомендации о том, куда нужно обращаться если снег и лед во дворе или не убирают вовсе или же убирают некачественно.
Первой рекомендацией министра стало обращение в управляющую организацию дома. Но если в УК требования жителей игнорируются, то они могут обращаться в вышестоящие инстанции, а именно в Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору. Сделать это можно четырьмя способами:
Напомнил Алан Марзаев и о том, что за нарушение правил содержания придомовых территорий обслуживающие организации несут административную ответственность, а именно штраф.
Напомним о том, что на недавней оперативке в правительстве Башкирии 24 января Радий Хабиров поручил Алану Марзаеву закупить снегоуборочную технику по графику. На что министр ЖКХ Алан Марзаев ответил, что власти закупают технику «даже с опережением».