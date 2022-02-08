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Министерство ЖКХ Башкирии назвало три способа пожаловаться на уборку снега во дворах

8 февраля 10:13
Фото: 1MI
Свои конкретные рекомендации гражданам и.о. министра ЖКХ Башкирии опубликовал на своей странице в соцсети 8 февраля.

Проблемой некачественной уборки снега с улиц, а также полного отсутствия этой уборки традиционно остро беспокоит Уфу. В связи с этим Алан Марзаев дал жителям республики рекомендации о том, куда нужно обращаться если снег и лед во дворе или не убирают вовсе или же убирают некачественно.

Первой рекомендацией министра стало обращение в управляющую организацию дома. Но если в УК требования жителей игнорируются, то они могут обращаться в вышестоящие инстанции, а именно в Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору. Сделать это можно четырьмя способами:

  • через ГИС ЖКХ посредством портала “Госуслуги”. указывает Марзаев и прямую ссылку www.dom.gosuslugi.ru
  • письменно посредством Почты России. Обращения направлять нужно по адресу улица Степана Халтурина, 28 в Уфе
  • через интернет-приемную республики Башкортостан, однако здесь гражданину понадобится авторизация в Единой системе идентификации и аутентификации ЕСИА
  • также обратиться в Госкомитет можно и по телефону горячей линии 8-937-845-28-42

Напомнил Алан Марзаев и о том, что за нарушение правил содержания придомовых территорий обслуживающие организации несут административную ответственность, а именно штраф.

Напомним о том, что на недавней оперативке в правительстве Башкирии 24 января Радий Хабиров поручил Алану Марзаеву закупить снегоуборочную технику по графику. На что министр ЖКХ Алан Марзаев ответил, что власти закупают технику «даже с опережением».

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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