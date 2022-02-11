Памятник генералу Шаймуратову обойдется бюджету Башкирии в 276,5 миллиона рублей

В Уфе памятник Минигали Шаймуратову установят на Советской площади за 276,5 миллионов рублей. Контракт на установку памятника появился на сайте госзакупок. Известно, что на этой неделе управление коммунального хозяйства заключило контракт с известным скульптором Салаватом Щербаковым.