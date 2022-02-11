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Памятник генералу Шаймуратову обойдется бюджету Башкирии в 276,5 миллиона рублей

11 февраля 05:02
Самое дорогое в скульптурной композиции будет не памятник генералу Шаймуратову, а коллонады, которые будут дополнять его. Соответствующие документы появились на сайте госзакупок.

В Уфе памятник Минигали Шаймуратову установят на Советской площади за 276,5 миллионов рублей. Контракт на установку памятника появился на сайте госзакупок. Известно, что на этой неделе управление коммунального хозяйства заключило контракт с известным скульптором Салаватом Щербаковым.

Также по условиям договора необходимо будет изготовить коллонады и барельефы. Стоимость самого памятника, согласно опубликованным документам, составит 66,7 миллионов рублей, а вот самым дорогим будет установка коллонад - 144 миллиона.

По срокам все детали скульптуры должны быть доставлены в республику не позднее 1 октября 2022 года.

Напомним, что обновленный проект реконструкции Советской площади был определен еще в апреле 2021 года. Тогда стало известно, что автором памятника генералу Шаймуратову стал скульптор Салават Щербаков.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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