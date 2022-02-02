Небывалый наплыв больных: студенты-медики и врачи из Уфы рассказывают, что происходит

В Башкирии бушует пятая волна коронавируса: ежедневно фиксируются новые случаи «омикрона», а число заболевших только растет. Несмотря на то, что число госпитализаций, по сравнению с предыдущими волнами, существенно снизилось, система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку, так как с каждым днем растет число обращений в медучреждения первичного звена — поликлиники.
В связи с этим, власти Башкирии приняли решение перевести поликлиники на усиленный режим работы — теперь медработники дежурят с 7:30 до 22:00, а на помощь к ним с первого февраля вышли студенты-медики.
Утром, 24 января и без статистики Минздрава стало понятно, с какой огромной скоростью распространяется новый штамм вируса; в поликлиниках было буквально не протолкнуться, а очереди выстраивались прямо на улицах. Ни о какой социальной дистанции говорить не приходится — люди, среди которых были и заболевшие, торопились попасть на прием к врачу, а для этого приходилось часами стоять на морозе и время от времени бегать погреться в ближайший торговый центр. И если на улице обстановка была еще не настолько плачевная, то внутри у некоторых случались обмороки от температуры на глазах у тех, кто терпеливо ждал по несколько часов своего приема. Случались также и скандалы — когда человек находится в состоянии болезни и с температурой, велика вероятность того, что следом сдадут и нервы будут на пределе.
Тогда уфимцы сообщали об очередях сразу в нескольких поликлиниках и эту ситуацию прокомментировал Минздрав. В ведомстве пояснили, что очереди связаны с резким ростом заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ одновременно.
— После выходных, почувствовав недомогание, люди хотят утром в понедельник оперативно открыть больничные листы. В целом всегда в первую половину дня первых рабочих дней наблюдается увеличение обращений и звонков на линию, к середине и концу недели эта ситуация выравнивается, — рассказали в пресс-службе Минздрава.
На помощь врачам поликлиник было решено отправить студентов-медиком Башкирского медицинского университета. Решение об отправке тысячи студентов было анонсировано на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией 29 января. Однако, как обещали власти, студенты не появились в поликлиниках ни на следующий день, ни в понедельник, за что позднее глава республики отчитал в прямом эфире минздрав.
К слову, студенты-медики высказывания Хабирова об их невыходе в поликлиники не понравились — молодые люди сами написали в редакцию Mkset о том, что, в соответствии с приказом, приступить к работе они должны были только с 1 февраля. Их также удивил тот факт, что предупредили о срочном выходе в поликлиники в буквальном смысле всего за час.
— Сам приказ был составлен сумбурно, сроки этой практики сдвигались каждый раз. Буквально 31 января в 13:00 нам сообщают, что мы должны начать нашу практику, хотя готовились мы к 1 февраля, - негодует обратившийся в редакцию Mkset.ru студент.
Наши собеседники также рассказывают, что очень многие студенты уже официально работают в больницах Уфы, но их отправляют в районы, оправдывая это тем, что они обучаются по квоте целевого приема или не имеют уфимской прописки.
- Уволиться или взять отпуск мы не можем, так как в связи с той же эпидобстановкой многие сотрудники отправились на больничный, а поток пациент становится только больше. Мы столкнулись с непониманием со стороны наших базовых руководителей практики. То как мы приходим практику — все это наши проблемы, работа — наши проблемы. Как мы должны совмещать не волнует никого.
Они также заявляют о том, что вместо работы в поликлиниках они должны были уйти на каникулы. Многие купили билеты в свои родные города и села, деньги за которые им никто не вернет. Между тем, как им сообщило руководство университета, каникулы не будут отменены — их просто сдвинут на более поздний срок. Правда, в какие даты им дадут отдохнуть — неизвестно. По словам молодых врачей их держат в полном неведении.
— Пока не дали окончательного ответа тем, кто уже официально работает медсёстрами и медбратьями в других больницах — ехать или нет. Нас отправляют на практику в другие больницы и даже районы. Отработать свою смену и пройти практику одновременно не выйдет. Нас теперь, что - должны уволить? — рассказывает учащийся одного из медучреждений Уфы.
Мы попытались связаться с представителями вуза и нам это удалось. Однако, разговор с проректором Александром Цыглиным, получился бессодержательным. Нам было отказано в комментарии по телефону и предложено прийти за ним в вуз, после чего проректор бросил трубку. Большее Цыглин на звонки корреспондента не отвечал.
Медики сельских ФАПов просят помощи у волонтеров — им не был предоставлен развоз на вызовы. Так, например, в селе Нагаево по родительским чатам, чьи дети учатся в местной школе, ходило сообщение с просьбой о волонтерской помощи. Медики детской поликлиники № 5 сейчас работают на три населенных пункта сразу — села Нагаево, Зинино и Жилино и помощь требуется именно в подвозе врачей. И это достаточно интересный факт, учитывая что 30 января мэрия Уфы заявила, что предоставит 90 дополнительных машин в помощь медслужбам города. А будет ли оказываться подобная помощь сельским ФАПам или придется рассчитывать на неравнодушных людей — неизвестно.
Интересно и то, что из-за нового графика работы поликлиник Уфы врачи не могут добраться до дома. Об этом сообщила одна из медицинских работников на сайте электронной приемной органов власти республики. Женщина пишет, что некоторые автобусы перестают курсировать по городу еще до окончания смены медиков.
- Как работающему персоналу добираться до дома, если автобус, например, 51 через центральный рынок в сторону зеленой рощи ходит до 20:35, а все остальные автобусы едут в гараж. Работающие в поликлиниках тоже люди, и как нам добираться домой, — сообщила женщина.
Нагрузка выросла настолько, что первого февраля, обратиться за помощью к населению пришлось главе Белорецкого района Андрею Ивванюте. Он призвал жителей района оказать поддержку врачам, помочь им доставлять анализы до лабораторий, развозить лекарства и врачей по вызовам.