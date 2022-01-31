Врачи поселков под Уфой попросили родителей школьников развозить их по вызовам

В родительских чатах школы поселка Нагаево появилось сообщение о том, что медикам местного ФАПа необходима волонтерская помощь. Из-за большой нагрузки они не справляются с обслуживанием поступающих вызовов.

Как следует из сообщения, врачи детской поликлиники №5 нуждаются в волонтерской помощи. По информации из письма, на данный момент растет количество заболевших, в связи с чем нагрузка у врачей существенно увеличилась. - Вот уже почти два года мы все живём в условиях распространения COVID-2019. За это время мы многому научились, ко многому приспособились! Главным было, есть и остаётся - сохранить здоровье свое и окружающих. Несмотря на все трудности, люди всегда стараются помочь друг другу, объединиться для решения сложных вопросов! И, к счастью, есть люди, кто готов быть волонтёрами - безвозмездно помогать другим! Вот и сейчас нужна помощь нашим медицинским работникам, - сообщается в письме. В сообщении также указано, что помощь требуется в подвозе врачей детской поликлиники №5 к пациентам для обслуживания вызовов по Нагаево, Зинино, Жилино. Ранее сообщалось, что 19 ФАПов, которые открылись буквально недавно, сейчас закрыты из-за нехватки персонала. Известно, что в регионе закрылся каждый девятый ФАП. Глава республики Радий Хабиров также заявлял о том, что через месяц власти проверят пункты на наличие сотрудников и посмотрят графики приема местных жителей. Мы уже писали о том, почему в районах Башкирии усугубляются проблемы здравоохранения. Некоторые врачи утверждают, что их порой вынуждают нарушать стандарты оказания медпомощи, а реанимационные мероприятия невозможно выполнить в две руки. По словам врачей, многие просто не выдерживают таких условий, от чего приходится покидать место работы.

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