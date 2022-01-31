Врачи поселков под Уфой попросили родителей школьников развозить их по вызовам

Врачи поселков под Уфой попросили родителей школьников развозить их по вызовам
Врачи поселков под Уфой попросили родителей школьников развозить их по вызовам
Сегодня, 16:43ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
В родительских чатах школы поселка Нагаево появилось сообщение о том, что медикам местного ФАПа необходима волонтерская помощь. Из-за большой нагрузки они не справляются с обслуживанием поступающих вызовов.

Как следует из сообщения, врачи детской поликлиники №5 нуждаются в волонтерской помощи. По информации из письма, на данный момент растет количество заболевших, в связи с чем нагрузка у врачей существенно увеличилась.

- Вот уже почти два года мы все живём в условиях распространения COVID-2019. За это время мы многому научились, ко многому приспособились! Главным было, есть и остаётся - сохранить здоровье свое и окружающих. Несмотря на все трудности, люди всегда стараются помочь друг другу, объединиться для решения сложных вопросов! И, к счастью, есть люди, кто готов быть волонтёрами - безвозмездно помогать другим! Вот и сейчас нужна помощь нашим медицинским работникам, - сообщается в письме.

В сообщении также указано, что помощь требуется в подвозе врачей детской поликлиники №5 к пациентам для обслуживания вызовов по Нагаево, Зинино, Жилино.

Ранее сообщалось, что 19 ФАПов, которые открылись буквально недавно, сейчас закрыты из-за нехватки персонала. Известно, что в регионе закрылся каждый девятый ФАП. Глава республики Радий Хабиров также заявлял о том, что через месяц власти проверят пункты на наличие сотрудников и посмотрят графики приема местных жителей.

Мы уже писали о том, почему в районах Башкирии усугубляются проблемы здравоохранения. Некоторые врачи утверждают, что их порой вынуждают нарушать стандарты оказания медпомощи, а реанимационные мероприятия невозможно выполнить в две руки. По словам врачей, многие просто не выдерживают таких условий, от чего приходится покидать место работы.

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