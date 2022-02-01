Из-за нового графика работы поликлиник Уфы врачи не могут добраться до дома

Сотрудница поликлиники пожаловалась на невозможность добраться с работы до дома. Это связано с тем, что автобусы некоторых маршрутов перестают курсировать по городу еще до 22:00.

Из-за нового графика работы поликлиник с 7:30 до 22:00 врачи и медперсонал теперь не могут добраться домой после рабочего дня. Об этом сообщила одна из медицинских работников на сайте электронной приемной органов власти республики. Женщина пишет, что некоторые автобусы перестают курсировать по городу еще до окончания смены медиков. - Как работающему персоналу добираться до дома, если автобус, например, 51 через центральный рынок в сторону зеленой рощи ходит до 20:35, а все остальные автобусы едут в гараж. Работающие в поликлиниках тоже люди, и как нам добираться домой, - сообщает медик. Ранее мы писали о том, что поликлиники Уфы переходят на усиленный режим работы. Это связано с большим количеством заболевших в городе, которые приходят за оказанием медицинской помощи. Обстановка в поликлиниках существенно ухудшилась, об этом свидетельствуют огромные очереди заболевших, которые выстраиваются на улицах, где люди стоят буквально часами. Очевидцы сообщали, что многие из очереди бегали греться в магазины рядом и в ближайший торговый центр.

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