Поликлиники Уфы переходят на усиленный режим из-за высокой заболеваемости

Поликлиники Уфы переходят на усиленный режим из-за высокой заболеваемости
Поликлиники Уфы переходят на усиленный режим из-за высокой заболеваемости
Вчера, 15:41Коронавирус COVID-19Анастасия Денисенко
По решению главы республики, поликлиники будут работать до 22:00.

В Уфе поликлиники переходят на усиленный режим работы. Теперь медучреждения с понедельника будут принимать пациентов до десяти часов вечера.

Такое решение было принято на коронавирусном штабе главы республики Радия Хабирова.

Ранее MKset писал об огромной очереди в поликлинику, в которой люди буквально часами стояли на улице. Очевидцы сообщали, что многие из очереди бегали греться в магазины рядом и в ближайший торговый центр. Незадолго до этого минздрав Башкирии объяснил завивающиеся очереди в поликлиниках Уфы ростом больных COVID-19.

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