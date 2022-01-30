В Башкирии в ДТП погиб подросток, ходатайство о передаче дела направлено прокурору

По предварительным данным, вчера, 29 января, в Мелеузовском районе Башкирии на 6 км автодороги Мелеуз-Федоровка (вблизи с. Троицкое) произошло ДТП. Столкнулись встречные «Шевроле Нива», за рулем которой находился 51-летний житель Мелеуза, и «Лада Калина» под управлением 35-летней жительницы Салавата. Последняя ехала с двумя детьми. В результате аварии погиб ее сын 2008 г. р., дочь 2016 г. р. с травмами госпитализирована.