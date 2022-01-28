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В Башкирии в ДТП погиб 70-летний мужчина

28 января 04:05
Водитель отечественной машины скончался от полученных травм в больнице.

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург погиб 70-летний мужчина в результате аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

Известно, что мужчина, за рублем «Lada Priora» при выезде на главную дорогу совершил столкновение с «Kia Optima». Водитель отечественной машины скончался от полученных травм уже в больнице. В аварии пострадала 14-летняя девочка, являющаяся пассажиром Лады Приоры.

На данный момент выявляются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии женщина выпала из автомобиля под управлением 70-летнего мужчины и погибла из-за полученных травм. Она скончалась еще до приезда скорой.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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