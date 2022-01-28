В Башкирии в ДТП погиб 70-летний мужчина

Известно, что мужчина, за рублем «Lada Priora» при выезде на главную дорогу совершил столкновение с «Kia Optima». Водитель отечественной машины скончался от полученных травм уже в больнице. В аварии пострадала 14-летняя девочка, являющаяся пассажиром Лады Приоры.