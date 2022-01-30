В Башкирии главы муниципалитетов сами решат вопрос о переводе школ на дистанционку

На минувшем заседании оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом было решено, что при необходимости и после согласования с Роспотребнадзором и Минобрнауки республики главы городов и районов будут на муниципальном уровне самостоятельно определять школы и конкретные классы, которые перейдут на дистанционное обучение.