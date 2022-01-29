Учитель из Уфы мог скрыть положительный тест на ковид по приказу руководства школы

Учитель из Уфы мог скрыть положительный тест на ковид по приказу руководства школы
Учитель из Уфы мог скрыть положительный тест на ковид по приказу руководства школы
Вчера, 06:14ОбществоИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Источник в школе, где родители обвинили учительницу в сокрытии положительного теста на коронавирус, рассказал, что педагог мог сделать это из-за приказа администрации учебного заведения. Кроме того, в школе есть и другие проблемы.

После публикации этой истории учительницы, которая скрыл свой положительный тест на ковид, к нам обратился один из сотрудников этой школы. Напомним, мы опубликовали крик о помощи родителей уфимской школы № 69. По их словам в их учебном заведении классный руководитель не только ходила на работу с недомоганием, но и узнав о том, что больна ковидом не сообщила об этом родителям. Те, в свою очередь, продолжали вести активную социальную жизнь и вполне вероятно активно, по незнанию, распространяли коронавируную инфекцию. Источник Mkset сообщил, что реальную ситуацию с заболеваемость в школе учеников и персонала требует скрывать руководство учебного заведения.

На дистанте 34 класса из 49. Учителя болеют ковидом и ОРВИ, а те, которые ведут уроки еле ходят. Если учителя слягут, то и дистант некому будет вести. По всей школе болеют почти 30% детей, а при 20% должны всю школу выводить на дистант. Администрация умышленно скрывает цифры, так как получат премию — если школа не на дистанте, то, типа, администрация хорошо работает по выполнению противоковидных мероприятий. рассказывает источник.

Источник в школе, пожелавший остаться анонимным из-за опасения увольнения, рассказал, что в школе существует немало проблем и помимо остро стоящей ситуации с заболеваемостью ковидом.

Школу несколько раз в неделю заливает фекалиями. Происходит это из-за поломок в туалетах первого этажа, весь пол по щиколотку заливает водой. По ней ходят дети, на первом этаже учится старшее звено. Как только происходит поломка туалеты закрывают и по нужде дети вынуждены ходить в другие туалеты, то есть потоки детей пересекаются. А на ногах у детей многочисленные бактерии из разлившейся канализации, а это ведь небезопасно, тут и ротавирусы и другие патогенные бактерии, дети дышат ими. А все потому, что школа не может решить вопрос с канализацией. Травят детей получается. сотрудник школы № 69

Источник предоставила большое количество фотографий, на которых изображены потопы в школе в разные дни, пустые санитайзеры, и отсутствие в школе элементарного мыла. А если кусочек мыла и находится, то на нем вполне можно встретить и таракана. Завхоз по словам нашей собеседницы детей явно недолюбливает, и не пытается создать им со своей стороны какие-либо благоприятные условия.

Санитайзеры то мы еще выбили, но все чего нам удалось добиться это результат немалых усилий. У завхоза во всем виноваты дети. Кончилось мыло — это дети, сломался туалет — снова дети, зачем в туалет ходят. Так и живем в постоянном противодействии.

На вопрос о том, почему же школа не хочет починить в школе канализацию, наша собеседница предположила, что все дело в том, что средства на ремонт нужно выбивать, а администрация школы делать этого не хочет, «пытаясь сохранить лицо» перед районной администрацией и другими вышестоящими инстанциями.

Что касается ситуации с учителем, которая не рассказала о своем положительном результате на коронавирус, сотрудник школы уверен, что преподаватель скрыла тот факт, по директиве администрации. Мало того, по ее словам, когда преподавательница почувствовала недомогания она хотела уйти с уроков, но её попросили остаться на работе до конца дня. Напомним, возмущенные родители, рассказывали, что со слов заболевшей преподавательницы, руководство школы было в курсе ее заболевания.

Я сказала что у меня в классе есть контактный ребенок, но никому из администрации эти сведения не нужны.источник в школе № 69

Мы обратились за комментариями в отдел образования Орджоникидзевский район, однако там нас перенаправили в отдел образования Уфы. На момент публикации, с городским отделом образования связаться не удалось.

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