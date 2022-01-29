Учитель из Уфы мог скрыть положительный тест на ковид по приказу руководства школы

Источник в школе, где родители обвинили учительницу в сокрытии положительного теста на коронавирус, рассказал, что педагог мог сделать это из-за приказа администрации учебного заведения. Кроме того, в школе есть и другие проблемы.

После публикации этой истории учительницы, которая скрыл свой положительный тест на ковид, к нам обратился один из сотрудников этой школы. Напомним, мы опубликовали крик о помощи родителей уфимской школы № 69. По их словам в их учебном заведении классный руководитель не только ходила на работу с недомоганием, но и узнав о том, что больна ковидом не сообщила об этом родителям. Те, в свою очередь, продолжали вести активную социальную жизнь и вполне вероятно активно, по незнанию, распространяли коронавируную инфекцию. Источник Mkset сообщил, что реальную ситуацию с заболеваемость в школе учеников и персонала требует скрывать руководство учебного заведения. На дистанте 34 класса из 49. Учителя болеют ковидом и ОРВИ, а те, которые ведут уроки еле ходят. Если учителя слягут, то и дистант некому будет вести. По всей школе болеют почти 30% детей, а при 20% должны всю школу выводить на дистант. Администрация умышленно скрывает цифры, так как получат премию — если школа не на дистанте, то, типа, администрация хорошо работает по выполнению противоковидных мероприятий. рассказывает источник. Источник в школе, пожелавший остаться анонимным из-за опасения увольнения, рассказал, что в школе существует немало проблем и помимо остро стоящей ситуации с заболеваемостью ковидом. Школу несколько раз в неделю заливает фекалиями. Происходит это из-за поломок в туалетах первого этажа, весь пол по щиколотку заливает водой. По ней ходят дети, на первом этаже учится старшее звено. Как только происходит поломка туалеты закрывают и по нужде дети вынуждены ходить в другие туалеты, то есть потоки детей пересекаются. А на ногах у детей многочисленные бактерии из разлившейся канализации, а это ведь небезопасно, тут и ротавирусы и другие патогенные бактерии, дети дышат ими. А все потому, что школа не может решить вопрос с канализацией. Травят детей получается. сотрудник школы № 69 Источник предоставила большое количество фотографий, на которых изображены потопы в школе в разные дни, пустые санитайзеры, и отсутствие в школе элементарного мыла. А если кусочек мыла и находится, то на нем вполне можно встретить и таракана. Завхоз по словам нашей собеседницы детей явно недолюбливает, и не пытается создать им со своей стороны какие-либо благоприятные условия. Санитайзеры то мы еще выбили, но все чего нам удалось добиться это результат немалых усилий. У завхоза во всем виноваты дети. Кончилось мыло — это дети, сломался туалет — снова дети, зачем в туалет ходят. Так и живем в постоянном противодействии. На вопрос о том, почему же школа не хочет починить в школе канализацию, наша собеседница предположила, что все дело в том, что средства на ремонт нужно выбивать, а администрация школы делать этого не хочет, «пытаясь сохранить лицо» перед районной администрацией и другими вышестоящими инстанциями. Что касается ситуации с учителем, которая не рассказала о своем положительном результате на коронавирус, сотрудник школы уверен, что преподаватель скрыла тот факт, по директиве администрации. Мало того, по ее словам, когда преподавательница почувствовала недомогания она хотела уйти с уроков, но её попросили остаться на работе до конца дня. Напомним, возмущенные родители, рассказывали, что со слов заболевшей преподавательницы, руководство школы было в курсе ее заболевания. Я сказала что у меня в классе есть контактный ребенок, но никому из администрации эти сведения не нужны.источник в школе № 69 Мы обратились за комментариями в отдел образования Орджоникидзевский район, однако там нас перенаправили в отдел образования Уфы. На момент публикации, с городским отделом образования связаться не удалось.

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