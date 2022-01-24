В Башкирии в 2022 году намерены выстроить систему раздельного сбора мусора ТКО

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров во время совещания правительства поставил задачу войти в федеральную программу по масштабным проектам в сфере обработки и утилизации отходов и реализовать «как минимум один такой проект в республике». Так, по сообщению политика, до 2024 года в республике должно появиться 10 новых мусоросортировочных комплексов.
— Еще одна важная задача — это привлечение федерального финансирования. Начиная с этого года, будет оказана федеральная поддержка на реализацию масштабных проектов в области строительства, реконструкции объектов обработки утилизации отходов. Наша задача войти в эту федеральную программу и реализовать как минимум один такой проект в республике, — отметил Андрей Назаров.
В свою очередь, министр экологии республики Урал Искандаров заявил, что во время новогодних праздников бесперебойным вывозом отходов занималось 500 единиц техники.
По словам министра, вывезено было около 51 тысячи тонн отходов. Также он отметил, что работа была организована на должном уровне, срывы графика были в Бирске, в селах Ангасяк, Уяды, Искуш Дюртюлинского района, Иликово Кушнаренковского района. После поступления информации о нарушении графика во всех случаях отходы были вывезены в течение 12 часов
Помимо вопроса о создании комплексов раздельного сбора мусора на совещании также были затронуты вопросы о состоянии контейнерных площадок, стихийных свалок, организации работы по консервации мусоропроводов и содержанию мест накопления ТКО.
Также в ходе совещания были приведены данные по обращениям жителей в соцсетях. Среди наиболее распространённых поводов для обращения выделили несвоевременный вывоз мусор, состояние контейнеров и контейнерных площадок, появление стихийных свалок.
По сравнению с 2020 годом обращений стало больше. В 2021 году чаще всего писали обращения жители Уфы — 740 обращений (+327), Уфимского района — 119 (+29), Стерлитамака — 116 (+58), Нефтекамска — 116 (+52), Иглинского района — 101 (+50).
По зонам регоператоров в муниципалитетах на зону САХ в минувшем году было написано 1166 обращений (+483 к уровню), Эко-Сити — 796 (+440), Дюртюлимелиоводстрой — 321 (+168), Экология-Т — 236 (+131).