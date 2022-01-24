В Башкирии в 2022 году намерены выстроить систему раздельного сбора мусора ТКО

— Еще одна важная задача — это привлечение федерального финансирования. Начиная с этого года, будет оказана федеральная поддержка на реализацию масштабных проектов в области строительства, реконструкции объектов обработки утилизации отходов. Наша задача войти в эту федеральную программу и реализовать как минимум один такой проект в республике, — отметил Андрей Назаров.