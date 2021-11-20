Жители Стерлитамака положительно оценили эксперимент по раздельному сбору мусора

В Стерлитамаке в течение трех последних месяцев в рамках нацпроекта «Экология» проводится эксперимент по раздельному сбору мусора «РазДельный сбор ТКО». Как сообщает пресс-служба городской администрации, эксперимент решено продлить до конца ноября.
Проект был запущен 1 августа ООО «Мохит-СТР». Предприятие организовало шесть площадок в разных частях города, организаторы закупили и установили разноцветные контейнеры (жёлтые — для сухого и чистого мусора, серые — для влажного, загрязненного и пищевого). Также предприятие приобрело спецмашину для вывоза вторсырья.
Пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии РБ Ренара Газина прокомментировала, что с запуском этого проекта появится возможность использовать доходы от продажи вторсырья на перерасчет платы гражданам, участвующим в проекте. Такая возможность рассматривается в Госдуме России. Таким образом, при соблюдении правил раздельного сбора можно будет не только снизить плату до 50% с человека, но и сократить объем захоронений на полигонах.
К концу проведения эксперимента организаторы выяснили, что горожане по большей части готовы собирать мусор раздельно — при условии, что тариф за вывоз мусора будет ниже, чем у регоператора. В этом контексте необходимо проводить разъяснительную работу среди населения — что можно выкидывать, а что нельзя.