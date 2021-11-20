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Жители Стерлитамака положительно оценили эксперимент по раздельному сбору мусора

20 ноября 2021, 11:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Жителям города на три месяца снизили плату за вывоз ТКО с 96 до 54 руб., чтобы мотивировать горожан собирать мусор раздельно.

В Стерлитамаке в течение трех последних месяцев в рамках нацпроекта «Экология» проводится эксперимент по раздельному сбору мусора «РазДельный сбор ТКО». Как сообщает пресс-служба городской администрации, эксперимент решено продлить до конца ноября.

Проект был запущен 1 августа ООО «Мохит-СТР». Предприятие организовало шесть площадок в разных частях города, организаторы закупили и установили разноцветные контейнеры (жёлтые — для сухого и чистого мусора, серые — для влажного, загрязненного и пищевого). Также предприятие приобрело спецмашину для вывоза вторсырья.

Пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии РБ Ренара Газина прокомментировала, что с запуском этого проекта появится возможность использовать доходы от продажи вторсырья на перерасчет платы гражданам, участвующим в проекте. Такая возможность рассматривается в Госдуме России. Таким образом, при соблюдении правил раздельного сбора можно будет не только снизить плату до 50% с человека, но и сократить объем захоронений на полигонах.

К концу проведения эксперимента организаторы выяснили, что горожане по большей части готовы собирать мусор раздельно — при условии, что тариф за вывоз мусора будет ниже, чем у регоператора. В этом контексте необходимо проводить разъяснительную работу среди населения — что можно выкидывать, а что нельзя.

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