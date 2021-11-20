Жители Стерлитамака положительно оценили эксперимент по раздельному сбору мусора

Пресс-секретарь Министерства природопользования и экологии РБ Ренара Газина прокомментировала, что с запуском этого проекта появится возможность использовать доходы от продажи вторсырья на перерасчет платы гражданам, участвующим в проекте. Такая возможность рассматривается в Госдуме России. Таким образом, при соблюдении правил раздельного сбора можно будет не только снизить плату до 50% с человека, но и сократить объем захоронений на полигонах.