В Башкортостане открылся Центр семейного предпринимательства

«Открытие Центра – важное событие в масштабах всей страны, не только Башкортостана, в первую очередь для системы торгово-промышленных палат. Я очень благодарен руководству республики: знаю, что Радий Фаритович внимательно отнесся к тому, что такой центр появится в регионе. Это вторая точка, которую мы открываем как Центр семейного предпринимательства в Российской Федерации. Нам бы хотелось, чтобы он стал центром притяжения для семейных компаний», – сказал Сергей Катырин, напомнив о славных семейных династиях, которые оставили свой след в истории экономики Башкортостана.