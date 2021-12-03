В Башкортостане открылся Центр семейного предпринимательства

В официальных мероприятиях приняли участие президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев, председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов, президент ТПП РБ Тимур Хакимов, а также представители более 200 успешных семейных компаний России и Башкортостана.
Накануне, 2 декабря, состоялись два ключевых мероприятия форума. По пилотному проекту ТПП России был открыт Центр семейного предпринимательства Башкортостана для содействия в развитии семейного бизнеса в регионе.
«Открытие Центра – важное событие в масштабах всей страны, не только Башкортостана, в первую очередь для системы торгово-промышленных палат. Я очень благодарен руководству республики: знаю, что Радий Фаритович внимательно отнесся к тому, что такой центр появится в регионе. Это вторая точка, которую мы открываем как Центр семейного предпринимательства в Российской Федерации. Нам бы хотелось, чтобы он стал центром притяжения для семейных компаний», – сказал Сергей Катырин, напомнив о славных семейных династиях, которые оставили свой след в истории экономики Башкортостана.
«Руководство республики однозначно поддержало инициативу ТПП о создании Центра семейного предпринимательства. Семейные предприниматели или желающие ими стать, могут обратиться в Центр и получить полный комплекс услуг от консультации и регистрации до оказания финансовых и нефинансовых мер господдержки», – отметил председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов на церемонии открытия.
Ключевым мероприятием форума стало выездное заседание Всероссийского семейного совета, на котором были рассмотрены вопросы формирования законодательной базы семейного предпринимательства, разработки инструментов господдержки семейного бизнеса.
«Для нас одна из целей – принятие федерального закона о семейном бизнесе. Сейчас существует понимание нашей позиции во многих структурах властей, но пока не во всех. Но, пожалуй, главное – на пути реализации инициативы чувствовать поддержку регионов. Если мы в одной команде, то быстрее сможем добиться принятия конкретного законодательного или нормативного акта», – сказал Сергей Катырин, открывая заседание.
По словам президента ТПП РФ, в Башкортостане он познакомился с рядом семейных компаний, которые уже десятилетия работают не только на местном рынке, но и на международных площадках. Это подтверждает, что в регионе есть серьезная основа для развития семейного бизнеса, отметил он.
Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев передал участникам форума приветствие Главы Башкортостана Радия Хабирова и подчеркнул, что в экономике республики формируется целостная архитектура взаимодействия государства и современных институтов развития.
«Выстраивается эффективная обратная связь с предпринимателями, предоставляются меры государственной поддержки, развивается система социальных контрактов, решаются вопросы по снижению административных барьеров, проходят мероприятия по формированию финансовой и юридической грамотности населения, – сказал Константин Толкачев. – По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Башкортостан занимает 3-е место среди субъектов Приволжского федерального округа и находится на 11-м месте в России. Мы высоко оцениваем роль и значение торгово-промышленных палат в становлении семейного предпринимательства. Благодарю Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Николаевича Катырина за выстроенную системную работу по популяризации семейного предпринимательства и повышение его престижа в обществе. Мы готовы к дальнейшему укреплению сотрудничества по всем направлениям развития бизнеса в республике и будем оказывать поддержку семейным компаниям».
Необходимость создания нормативной базы поддержал председатель Госкомитета РБ по предпринимательству Нияз Фазылов.
«Ключевой момент – это законодательное закрепление семейного бизнеса. Без этого невозможно определить ни количество семейных предпринимателей, ни выстроить конкретные меры поддержки этого сегмента. Следующим шагом после принятия закона станет формирование стратегии развития семейного бизнеса в регионе», – сказал председатель Госкомитета.
О деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостана и мерах поддержки семейных компаний подробно рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
Также в рамках форума прошла выставка, на которой семейные компании республики представили продукцию собственного производства: продукты питания, оборудование, одежда и обувь, полиграфия, интерьерные картины.
Программа форума продолжается образовательными курсами, тренингами и мастер-классами. На платформе форума также предоставлена возможность проведения В2В встреч и деловых переговоров. Завтра, 3 декабря, участники мероприятия смогут ознакомиться с бизнесом семейных предпринимателей на местах.
Справочно: Согласно исследованию, проведенному Торгово-промышленной палатой России, 74% малого и среднего бизнеса в стране являются семейными компаниями. Семейные предприятия составляют две трети и более предприятий во всем мире, обеспечивая от 70 до 90% годового глобального ВВП и до 80% занятости.
С 2018 года Торгово-промышленная палата РФ реализует проект «Успешная семья — успешная Россия!». Дважды проводились встречи с главой государства Владимиром Путиным, в ходе которых ТПП выступила с инициативой принять понятие «семейное предпринимательство» на законодательном уровне. Проект соответствующего федерального закона разработан и сейчас проходит согласование.
Как подчеркивают эксперты, семейному бизнесу необходимо дать правовую основу, узаконить и предоставить специальный налоговый режим.
Для решения специфических проблем семейных предприятий ТПП России курирует создание не менее 10 центров семейного бизнеса в регионах. Они будут предоставлять семейным предприятиям целый комплекс услуг, включая консультационные, юридические услуги, обучение, услуги по созданию и продвижению семейных брендов. Именно здесь представители семейного дела смогут получить ответы на свои вопросы о том, как создать семейную династию, сформировать и продвинуть фамильный бренд, передать бизнес по наследству, пройти обучение и повысить квалификацию.