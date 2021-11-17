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В ТПП Башкирии обсудили сотрудничество с деловыми кругами Ирана

17 ноября 2021, 04:43
Фото: tpprb.ru
В Торгово-промышленной палате Республики Башкортостан прошла встреча с делегацией предпринимателей Исламской Республики Иран во главе с генеральным директором компании Pishgaman T.A.P.I CO Эсмаилом Карими.

Визит организован с целью развития сотрудничества и налаживания взаимовыгодных деловых связей, а также для проработки вопросов инвестирования в экономику Башкортостан и реализации бизнес-проектов.

Президент Торгово-промышленной палаты Тимур Хакимов провел презентацию экономического потенциала республики. Подробно руководитель самого крупного бизнес-объединения Башкортостана рассказал о возможных совместных проектах.

Фото: tpprb.ru

Министр торговли и услуг Алексей Гусев сообщил о развитии торговых отношений между нашими республиками.

С преференциями для инвесторов предпринимателей Ирана познакомил замминистра промышленности, энергетики и инноваций Урал Насибуллин.

Фото: tpprb.ru

В сфере туризма гости смогли пообщаться с и.о. председателя Госкомитета РБ по туризму Ринатом Фаткуллиным.

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