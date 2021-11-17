В ТПП Башкирии обсудили сотрудничество с деловыми кругами Ирана

Визит организован с целью развития сотрудничества и налаживания взаимовыгодных деловых связей, а также для проработки вопросов инвестирования в экономику Башкортостан и реализации бизнес-проектов.
Президент Торгово-промышленной палаты Тимур Хакимов провел презентацию экономического потенциала республики. Подробно руководитель самого крупного бизнес-объединения Башкортостана рассказал о возможных совместных проектах.
Министр торговли и услуг Алексей Гусев сообщил о развитии торговых отношений между нашими республиками.
С преференциями для инвесторов предпринимателей Ирана познакомил замминистра промышленности, энергетики и инноваций Урал Насибуллин.
В сфере туризма гости смогли пообщаться с и.о. председателя Госкомитета РБ по туризму Ринатом Фаткуллиным.