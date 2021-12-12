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ТПП: Развитие в РФ циклической экономики тормозят транснациональные компании

12 декабря 2021, 09:01
Фото: reo.ru
В среду, 1 декабря, в Торгово-промышленной палате РФ состоялось заседание по развитию экономики замкнутого цикла, в котором приняли участие представители министерств и компаний-утилизаторов.

Они обсудили возможность внедрения концепции расширенной ответственности производителей (РОП) и введения 100% норматива утилизации как главного условия построения циклической экономики.

Как сообщает kp.ru, гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что в организации поддерживают введение 100% норматива на упаковку и концепции РОП. По его словам, многочисленные расчеты говорят о том, что повышение цен на товары в этом случае составит только несколько копеек, но это совсем немного за право жить в чистой стране.

Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что развитие в РФ циклической экономики тормозят транснациональные компании, в частности PepsiCo и Procter& Gamble. По его словам, корпорации делают это намеренно, чтобы создать условия для загрязнения страны и роста напряжения в обществе, что является уже вопросом нацбезопасности.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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