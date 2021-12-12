ТПП: Развитие в РФ циклической экономики тормозят транснациональные компании

Они обсудили возможность внедрения концепции расширенной ответственности производителей (РОП) и введения 100% норматива утилизации как главного условия построения циклической экономики.
Как сообщает kp.ru, гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев заявил, что в организации поддерживают введение 100% норматива на упаковку и концепции РОП. По его словам, многочисленные расчеты говорят о том, что повышение цен на товары в этом случае составит только несколько копеек, но это совсем немного за право жить в чистой стране.
Депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что развитие в РФ циклической экономики тормозят транснациональные компании, в частности PepsiCo и Procter& Gamble. По его словам, корпорации делают это намеренно, чтобы создать условия для загрязнения страны и роста напряжения в обществе, что является уже вопросом нацбезопасности.