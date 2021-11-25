ТПП Башкирии вступит в Исламскую палату торговли, промышленности, сельского хозяйства

«Членство в ICCI платное, за счет этого у наших партнеров есть прямые обязательства продвигать производителей именно Республики Башкортостан. Учитывая наши экспортные возможности, в том числе в сфере сертификации Халяль и взаимодействие с OIK/SMIIK, мы планируем выйти на новые рынки сбыта для наших предпринимателей», - подчеркнул Тимур Хакимов.