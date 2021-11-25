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ТПП Башкирии вступит в Исламскую палату торговли, промышленности, сельского хозяйства

25 ноября 2021, 06:01
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов в Дубае (ОАЭ) по приглашению Исламской Торговой Палаты (самая крупная общественная организация после ООН, в которую входят 57 мусульманских стран мира) принял участие в секции по инновациям в бизнес-среде.

«Были затронуты вопросы экологической повестки, декарбонизации и нового менталитета в бизнес-процессах по защите экологии. Были интересные выступления, в том числе презентация руководителя Московской ТПП про передовые технологии в экологических инвестпроектах столицы РФ», - рассказал Тимур Хакимов.

Фото: tpprb.ru

После сессии президент ТПП РБ Тимур Хакимов обсудил с Генеральным секретарем Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства Юсефом Хасаном Халави вступление ТПП РБ в члены палаты. Решение совета уже принято, осталось утвердить его на Генассамблее в декабре.

Фото: tpprb.ru

«Членство в ICCI платное, за счет этого у наших партнеров есть прямые обязательства продвигать производителей именно Республики Башкортостан. Учитывая наши экспортные возможности, в том числе в сфере сертификации Халяль и взаимодействие с OIK/SMIIK, мы планируем выйти на новые рынки сбыта для наших предпринимателей», - подчеркнул Тимур Хакимов.

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