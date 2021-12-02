Житель Башкирии получил 6 лет условно из-за ДТП, в котором погиб 2-месячный ребенок

Трагедия произошла в июле этого года в Кигинском районе Башкирии. Помимо самого водителя на момент аварии в автомобиле находилось еще 6 человек, в том числе и 2-месячный ребенок, который ехал на руках у матери и в результате ДТП вылетел через заднее окно автомобиля, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Так, 34-водителя признали виновным за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения» и приговорили к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, также мужчине запретили управлять транспортным средством в течение двух лет. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, авария, в которой погиб 2-месячный ребенок произошла 11 июля этого года около 10 часов вечера. Водитель на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался в направлении села Верхние Киги. Далее он потерял контроль над автомобилем и допустил опрокидывание, в результате которого автомобиль перевернулся. Известно, что в момент аварии в салоне находилось 6 пассажиров, в том числе и 2-месячный ребенок, который ехал на руках у матери и во время ДТП вылетел через заднее окно автомобиля. — Во время опрокидывания автомобиля ребенок вылетел через разбившееся заднее окно автомобиля и ему были причинены множественные телесные повреждения, от которых он, несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице на следующее утро.