ЕСПЧ зарегистрировал жалобу жителя Сибая о сокрытии данных о загрязнении воздуха

В начале ноября Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу жителя Сибая Эдуарда Кадырова к российским властям. По словам Кадырова, госорганы скрывали данные о сильнейшем загрязнении воздуха от жителей Сибая, а российские суды признали это законным.
- Жалобу отправили еще летом. Сейчас пришел ответ, что она зарегистрирована. То есть формальности все соблюдены и жалоба принята. Результат рассмотрения будет позже - возможно через несколько лет, трудно заранее прогнозировать. По поводу исполнения решений ЕСПЧ - сейчас приняли в РФ правовые механизмы, позволяющие не исполнять решения ЕСПЧ, если эти решения противоречат Конституции. Скорее, это относится к громким делам. Поэтому за нашу жалобу можно не переживать - скорее, наоборот, Конституция гарантирует каждому право на информацию о состоянии окружающей среды, которого мы были лишены. Надеюсь, ЕСПЧ признает это нарушением и правда останется за нами, - прокомментировал ситуацию Кадыров в разговоре с журналистом Mkset.
Напомним, в марте текущего года Верховный суд признал законным неинформирование жителей города Сибай о загрязнении воздуха Башкирским медно-серным заводом. 31 декабря 2018 года, а также 1-3 января 2019-го в городе зафиксировали высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха сероводородом и оксидом серы (до 52,5 ПДК). В эти дни территориальное и региональное управления Роспотребнадзора не сообщало о превышении ПКД. Первое сообщение о загрязнении воздуха в Сибае опубликовали лишь 10 января 2019 года — причем информации о загрязняющих веществах и уровне загрязнения оно не содержало.
После признания законными решений нижестоящих судов Кадыров обратился в Верховный суд России, но тот отказался передавать жалобу для рассмотрения по существу.
В июле жители Сибая после неудач в российских судах обратились в ЕСПЧ с жалобой на власти. Суть своей жалобы они изложили в 248 листах. По мнению активистов, российские суды не восприняли всерьез документы, предположительно доказывающие, что в Роспотребнадзоре и мэрии знали об опасных выбросах.