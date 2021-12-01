ЕСПЧ зарегистрировал жалобу жителя Сибая о сокрытии данных о загрязнении воздуха

- Жалобу отправили еще летом. Сейчас пришел ответ, что она зарегистрирована. То есть формальности все соблюдены и жалоба принята. Результат рассмотрения будет позже - возможно через несколько лет, трудно заранее прогнозировать. По поводу исполнения решений ЕСПЧ - сейчас приняли в РФ правовые механизмы, позволяющие не исполнять решения ЕСПЧ, если эти решения противоречат Конституции. Скорее, это относится к громким делам. Поэтому за нашу жалобу можно не переживать - скорее, наоборот, Конституция гарантирует каждому право на информацию о состоянии окружающей среды, которого мы были лишены. Надеюсь, ЕСПЧ признает это нарушением и правда останется за нами, - прокомментировал ситуацию Кадыров в разговоре с журналистом Mkset.