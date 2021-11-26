Экс-председатель Общественной палаты Башкирии вступился за Моргенштерна

— Да, молодежь — исключительно протестно настроена. И аресты последователей одного гапона — ничего не изменят. Молодежь недовольна отсутствием нормальных социальных лифтов. Коррупцией. Кумовством. Неуважением к их интересам. <…> У нас в каждом дворе десятки объявлений о продаже дури и о найме на работу закладчиков. Кто вам мешает по этим же объявлениям всех повязать? Кто??? — пишет Мурзагулов.