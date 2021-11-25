Минэкономразвития заявило о росте среднемесячной зарплаты в Башкирии до 50400 рублей

На 38-м заседании Курултая Башкирии министр экономического развития и инвестиционной политики республики заявил, что в регионе «запланирован планомерный рост среднемесячной заработной платы». В частности, в 2024 году средняя зарплата в регионе будет на уровне 43,4 тысячи рублей, в 2023 году вырастет до 46,3 рублей, а 2024 году составит 50,4 тысячи рублей.