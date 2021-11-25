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Минэкономразвития заявило о росте среднемесячной зарплаты в Башкирии до 50400 рублей

25 ноября 2021, 05:41
Фото: 1mediainvest.ru
Среднемесячная заработная плата в регионе в 2024 году составит 50,4 тысячи рублей, заявил Рустам Муратов на 38-м заседании Курултая Башкирии.

На 38-м заседании Курултая Башкирии министр экономического развития и инвестиционной политики республики заявил, что в регионе «запланирован планомерный рост среднемесячной заработной платы». В частности, в 2024 году средняя зарплата в регионе будет на уровне 43,4 тысячи рублей, в 2023 году вырастет до 46,3 рублей, а 2024 году составит 50,4 тысячи рублей.

— Запланирован планомерный рост среднемесячной заработной платы от 50 тысяч 400 рублей в 2024 году. Динамика величины оплаты труда прогнозируется с опережением инфляционных темпов. В номинальном выражении в 24 году прирост составит 20% к уровню 21 года, Рустам Муратов.

Между тем, прирост реальной зарплаты составит около 10%. Рост реальных располагаемых денежных доходов в 2022 году прогнозируется на уровне 99,8%.

— Прирост реальной заработной платы в прогнозном периоде составит порядка 10%. Рост реальный располагаемых денежных доходов 22 году прогнозируется на уровне 99,8% с последующим ежегодным наращиванием до 101,4%, Рустам Муратов.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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