Председатель Верховного суда Башкирии скончалась от осложнений после COVID-19

Отметим, что Земфира Латыпова занимала должность заместителя председателя Верховного суда Башкирии с 2009 года, а после ухода Михаила Тарасенко с поста председателя на должность главы Пятого кассационного суда в 2018 году, женщина была назначена исполняющим обязанности председателя Верховного суда Башкирии. Так, уже в апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ о ее назначении.