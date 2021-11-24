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Председатель Верховного суда Башкирии скончалась от осложнений после COVID-19

24 ноября 2021, 05:13
Смерть наступила в ночь на 24 ноября. Предполагается, что причина кончины — тяжелые последствия от коронавируса.

Стало известно о смерти председателя Верховного суда Башкирии Земфиры Латыповой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, смерть наступила ночью 24 ноября. Женщине было 66 лет.

Причиной смерти, предположительно, послужили тяжелые последствия COVID-19.

Отметим, что Земфира Латыпова занимала должность заместителя председателя Верховного суда Башкирии с 2009 года, а после ухода Михаила Тарасенко с поста председателя на должность главы Пятого кассационного суда в 2018 году, женщина была назначена исполняющим обязанности председателя Верховного суда Башкирии. Так, уже в апреле 2019 года Владимир Путин подписал указ о ее назначении.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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