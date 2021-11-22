В Башкирии три дня подряд будут звучать сирены

Известно, что 23 ноября с 9:30 до 16:00 сирены проверят в Демском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы. Далее, 24 ноября уже с 10:30 до 16:00 — в Калининском и Орджоникидзевском районах. Отмечается, что в Ленинском, Кировском и Советском районах сирены завоют 25 ноября с 10:30 до 16:00.