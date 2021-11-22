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В Башкирии три дня подряд будут звучать сирены

22 ноября 2021, 05:01
Фото: gkchs.bashkortostan.ru
С 23 по 25 ноября будет проводится проверка системы оповещения населения. Длительность сигнала составит 5 секунд, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Известно, что 23 ноября с 9:30 до 16:00 сирены проверят в Демском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы. Далее, 24 ноября уже с 10:30 до 16:00 — в Калининском и Орджоникидзевском районах. Отмечается, что в Ленинском, Кировском и Советском районах сирены завоют 25 ноября с 10:30 до 16:00.

Известно, что сирены и громкоговорители будут включаться всего на 5 секунд. В Госкомитете Башкирии по ЧС отмечают, в случае реальной угрозы сигнал будет подаваться 5 минут.

Помимо этого, с 23 по 25 ноября уже в ночное время будет проводится проверка перехвата телевизионного и радиовещания.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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