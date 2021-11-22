Премьер-министр Башкирии заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, политик также напомнил об очередных ковид-ограничениях, которые вступят в силу 1 декабря этого года. Так, заселиться в гостиницу можно будет только по QR-коду, справке о перенесенном ковиде или же по медотводу с ПЦР-тестом. Помимо этого, были введены небольшие послабления спортивных болельщиков — количество зрителей будет увеличено до 70%, однако попасть на мероприятие можно только вакцинированным или переболевшим гражданам.