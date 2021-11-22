Премьер-министр Башкирии заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии Андрей Назаров заявил, что в республике «пандемия уже идет на спад». В частности, премьер отметил, резерв коек для пациентов с коронавирусом большой.
— В целом мы видим стабилизацию ситуации. В нашем регионе пандемия уже идет на спад. Видим по количеству занятых коек, что резерв большой. Открыли многие медицинские учреждения для оказания помощи по профилю. Ситуация существенно изменилась. Но мировые новости создают определенные предпосылки к тому, что может быть новая волна. Нам надо быть готовыми. Необходимо еще некоторое время, чтобы серьезного «взрыва» не было, — Андрей Назаров.
Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, политик также напомнил об очередных ковид-ограничениях, которые вступят в силу 1 декабря этого года. Так, заселиться в гостиницу можно будет только по QR-коду, справке о перенесенном ковиде или же по медотводу с ПЦР-тестом. Помимо этого, были введены небольшие послабления спортивных болельщиков — количество зрителей будет увеличено до 70%, однако попасть на мероприятие можно только вакцинированным или переболевшим гражданам.
— Указом также допускается увеличение численности зрителей матчей РПЛ, КХЛ и иных матчей чемпионатов России среди профессиональных команд и других официальных спортивных мероприятий до 70% от вместимости закрытого помещения, — Андрей Назаров.