Группа из девяти детей заболела в одном из детсадов Уфы

В одном из уфимских детских садов произошла вспышка заболеваемости. По словам родственницы ребенка, у одного из детей три дня держалась температура. Об этом сообщило «Эхо Москвы в Уфе».

По словам одного из родственников родителей, в уфимском детском саду «Точка роста» заболели сразу девять детей. Об этом сообщило сегодня «Эхо Москвы в Уфе». Бабушка одного из заболевших детей рассказала, что у ее пятилетнего внука три дня держалась температура и был сухой кашель. Врач, приехавший на вызов, порекомендовал родителям провести ПЦР-тест в поликлинике. Журналист MKset попытался узнать подробности произошедшего и позвонил в детский сад. Директор сада «Точка роста» комментарии давать отказалась, объяснив это тем, что разглашать информацию она будет только компетентным органам и Роспотребнадзору.