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Группа из девяти детей заболела в одном из детсадов Уфы

22 ноября 2021, 10:37
Фото: 1mediainvest.ru
В одном из уфимских детских садов произошла вспышка заболеваемости. По словам родственницы ребенка, у одного из детей три дня держалась температура. Об этом сообщило «Эхо Москвы в Уфе».

По словам одного из родственников родителей, в уфимском детском саду «Точка роста» заболели сразу девять детей. Об этом сообщило сегодня «Эхо Москвы в Уфе».

Бабушка одного из заболевших детей рассказала, что у ее пятилетнего внука три дня держалась температура и был сухой кашель. Врач, приехавший на вызов, порекомендовал родителям провести ПЦР-тест в поликлинике.

Журналист MKset попытался узнать подробности произошедшего и позвонил в детский сад. Директор сада «Точка роста» комментарии давать отказалась, объяснив это тем, что разглашать информацию она будет только компетентным органам и Роспотребнадзору.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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