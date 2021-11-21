Глава «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал о обязательных QR-кодах

Пост, объясняющий мотивацию обязательной вакцинации и повсеместного введения QR-кодов заместитель председателя Госсобрания Курултая Башкирии и глава регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров разместил на своей странице в социальной сети, так как ему поступает множество обращений с просьбой наложить право вето на законопроект о введении QR-кодов. Перед грядущим рассмотрением законопроекта он публично прокомментировал по каким причинам введение QR-кодов неизбежно.
Ахмадинуров назвал это необходимым решением, для того, чтобы остановить высокую смертность от ковида.
Наша страна, занимая пока лишь 106 место в мире по доле вакцинированных (на 20.11 это 43,4%), начиная с осени т.г. вышла на первое место в мире по ежедневным летальным случаям (по офиц.данным от 1 до 1,2 тыс ежедневно), конкурируя в этом разве с США (но там значительно больше население). Для сравнения в 20 крупнейших странах мира, где проживает почти 2 млрд населения, включая Китай, Японию, Южную Корею, Испанию, Италию, Францию, Аргентину и Канаду, где доля вакцинированных составляет 77-99% населения, число еженедневных летальных исходов из-за ковида за последнюю неделю составило 316 чел.Рустем Ахмадинуров
Ахмадинуров предложил сравнить 316 смертей от коронавируса в 20 странах, где проживает 2 миллиарда человек, привиты 77% и выше и 1239 в среднем в день за последнюю неделю в России, где проживает 146 миллионов человек из которых привиты 43,4%.
Подавляющее большинство развитых стран мира ввели куар-коды, существенно увеличили процент вакцинации населения и справились с проблемой смертности. Мы возможно тоже должны пойти по этому пути, убеждая в необходимости вакцинации и ежегодной ревакцинации население. Рустем Ахмадинуров