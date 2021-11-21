Глава «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал о обязательных QR-кодах

Наша страна, занимая пока лишь 106 место в мире по доле вакцинированных (на 20.11 это 43,4%), начиная с осени т.г. вышла на первое место в мире по ежедневным летальным случаям (по офиц.данным от 1 до 1,2 тыс ежедневно), конкурируя в этом разве с США (но там значительно больше население). Для сравнения в 20 крупнейших странах мира, где проживает почти 2 млрд населения, включая Китай, Японию, Южную Корею, Испанию, Италию, Францию, Аргентину и Канаду, где доля вакцинированных составляет 77-99% населения, число еженедневных летальных исходов из-за ковида за последнюю неделю составило 316 чел.Рустем Ахмадинуров