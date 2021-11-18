Заполняемость трибун в Башкирии на матчах КХЛ и РПЛ увеличили на 70%

На спортивных мероприятиях допускается увеличение количества зрителей до 70% вместимости, если это закрытое помещение. Для этого необходимо соблюдать условия допуска - иметь при себе сертификат о прохождении вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. В пресс-службе также сообщили, что мероприятия должны быть согласованы с министерством спорта Башкирии и Роспотребнадзором. Организаторы, в свою очередь, должны обеспечивать контроль за соблюдением требований.