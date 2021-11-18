Заполняемость трибун в Башкирии на матчах КХЛ и РПЛ увеличили на 70%

Заполняемость трибун на матчах РПЛ и КХЛ, ограниченная из-за эпидемии коронавируса, была увеличена на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии сегодня, 18 ноября.
При этом зрители должны быть вакцинированы или иметь при себе справку о перенесенной в течение шести месяцев инфекции.
На спортивных мероприятиях допускается увеличение количества зрителей до 70% вместимости, если это закрытое помещение. Для этого необходимо соблюдать условия допуска - иметь при себе сертификат о прохождении вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. В пресс-службе также сообщили, что мероприятия должны быть согласованы с министерством спорта Башкирии и Роспотребнадзором. Организаторы, в свою очередь, должны обеспечивать контроль за соблюдением требований.
Напомним, что на сегодняшний день в Башкирии запрещены массовые мероприятия с участием более 30 человек и действует самоизоляция для невакцинированных жителей старше 60 лет.