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Заполняемость трибун в Башкирии на матчах КХЛ и РПЛ увеличили на 70%

18 ноября 2021, 12:37
Фото: 1mediainvest.ru
В Башкирии увеличили заполняемость трибун на спортивных мероприятиях, с учетом действующих антиковидных мер. При посещении матчей необходимо иметь при себе сертификат вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе.

Заполняемость трибун на матчах РПЛ и КХЛ, ограниченная из-за эпидемии коронавируса, была увеличена на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии сегодня, 18 ноября.

При этом зрители должны быть вакцинированы или иметь при себе справку о перенесенной в течение шести месяцев инфекции.

На спортивных мероприятиях допускается увеличение количества зрителей до 70% вместимости, если это закрытое помещение. Для этого необходимо соблюдать условия допуска - иметь при себе сертификат о прохождении вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. В пресс-службе также сообщили, что мероприятия должны быть согласованы с министерством спорта Башкирии и Роспотребнадзором. Организаторы, в свою очередь, должны обеспечивать контроль за соблюдением требований.

Напомним, что на сегодняшний день в Башкирии запрещены массовые мероприятия с участием более 30 человек и действует самоизоляция для невакцинированных жителей старше 60 лет.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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