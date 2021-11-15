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В Башкирии появился «Хогвартс-экспресс» по мотивам вселенной Гарри Поттера

15 ноября 2021, 06:46
Фото: соцсети
14 ноября в Башкирии состоялась первая поездка на «Хогвартс-экспрессе». Поезд совершает маршрут Стерлитамак — Белое озеро — Стерлитамак. Экскурсия длится 2 часа.

В Башкирии запустили экскурсионный поезд по мотивам вселенной Гарри Поттера, об этом сообщили в АО «Башкортостанская ППК». Первый рейс состоялся 14 ноября, на котором было 124 пассажира. «Хогвартс-экспресс» совершает маршрут Стерлитамак — Белое озеро — Стерлитамак. Продолжительность экскурсионной поездки составляет 2 часа.

Вагон поезда полностью стилизован, внутри на протяжении всей экскурсии участников сопровождают 10 персонажей фильма. Кроме того, пассажиры получают волшебные палочки и письма из Хогвартса. Известно, что следующие поездки состоятся уже 21 и 28 ноября.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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