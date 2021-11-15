В Башкирии появился «Хогвартс-экспресс» по мотивам вселенной Гарри Поттера

В Башкирии запустили экскурсионный поезд по мотивам вселенной Гарри Поттера, об этом сообщили в АО «Башкортостанская ППК». Первый рейс состоялся 14 ноября, на котором было 124 пассажира. «Хогвартс-экспресс» совершает маршрут Стерлитамак — Белое озеро — Стерлитамак. Продолжительность экскурсионной поездки составляет 2 часа.