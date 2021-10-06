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Энергосберегающий режим. Тяжелый и вымученный успех «юлаевцев» в Сочи

6 октября 2021, 04:16
Фото: «Сочи»
Путешествие Метсолы из ворот, троллинг хозяев в соцсетях и крайне несодержательный хоккей. Mkset — о победе «Салавата» на берегу Черного моря.

Бывают игры, которые тяжело воспринимать. В Сочи «Салават Юлаев» провел одну из таких — много брака, остановок, вязкое и тяжелое движение. Сказались и действия соперника — «Сочи» в числе главных аутсайдеров сезона и с таким составом не может сделать многого.

Не сказать, что «леопарды» были совсем уж безнадежны. Нет, поначалу у них был приличный форчекинг и в течение встречи они пару раз колко контратаковали.

По качеству входа даже оказались лучше более мастеровитых гостей. Правда, большой пользы это не принесло. Прочее статистически незначимо.

СЮ Сочи Δ
Corsi for (CF) 62 36 26
CF, % 63,27% 36,73% 26,53%
Голы 5 на 5 3 0 3
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 24 11 13
PDO, % 112,50% 87,50% 25,00%
Броски мимо створа 31 17 14
БВ вообще 27 14 13
Доля БВ в общем числе бросков 47,46% 45,16% 2,30%
БВ за минуту в атаке 2,53 1,79 0,74
Блокшоты за минуту в защите 1,41 1,27 0,14
БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1
БВ со входа в зону 5 на 5 0 0 0
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 3 6 -3
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 3 3 0
БВ первой тройки 5 6 -1
БВ защитников 10 3 7
Пробросы 5 на 5 3 7 -4
ВВбр после пробросов 7 3 4
Вход 5 на 5 23 28 -5
Брак при входе 5 на 5 17 11 6
Эффективные попытки входа, % 57,50% 71,79% -14,29%
Вброс 5 на 5 0 0 0
Брак при вбросе 5 на 5 6 5 1
Эффективные попытки вброса, % 0,00% 0,00% 0,00%
Использование входа 5 на 5, % 86,96% 88,64% -1,68%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 38 32 6
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 82 61 21
Эффективные смены в атаке, % 46,34% 52,46% -6,12%
Вход 5 на 5 с БВ 11 9 2
Вход 5 на 5 с БВ, % 27,50% 23,08% 4,42%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 0 0
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 0,00% 0,00%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 14 11 3
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11,67% 11,83% -0,16%

Ярчайший эпизод связан с решением Юхи Метсолы сменить амплуа и стать защитником.

Подопечные недавно назначенного одиозного Андрея Назарова нанесли два броска по воротам примерно с 15-й по 50-ю минуты. Главный тренер хозяев сказал, что уфимцы хорошо зачищали свою зону (еще сказал, что ему нравится башкирская нефть).

«Юлаевцы» начинали довольно медленно и тяжело. Команда казалась очень уставшей физически и эмоционально после заваленного позавчера «Зеленого дерби», пусть главный тренер Томи Ламса и связывал такой старт больше с желанием действовать терпеливо.

К словам Ламсы надо всегда относиться скептически. Главный тренер уфимского клуба второй сезон подряд общается с прессой крайне уклончиво и неохотно. Наставник команды очень бережет свой и командный имидж.

Есть неочевидный нюанс, связанный с особенностью постройки стадиона «Большой» — как рассказал эксперт БСТ (и многолетний лидер и капитан «Сочи») Никита Щитов, в ледовом дворце душно. Форвард Степан Санников подтвердил, что некоторым одноклубникам поначалу было тяжело дышать.

Любопытно, что именно в день матча Испания выдала в Россию бизнесмена, обвиняемого в хищении более 400 миллионов рублей на олимпийских объектах в Сочи. Дико и вредно, что один из клубов КХЛ постоянно играет в условиях развития гипоксии.

Фото: «Салават Юлаев»

Долго авантюра Метсолы была ключевым хайлайтом встречи. «Салават» никак не мог забросить. Зато по пути было продолжение эксперимента. При розыгрыше большинства 5 на 3 на льду задействовали пять форвардов: финская тройка, усиленная Александром Кадейкиным и Сергеем Шмелевым.

В таких тяжелых матчах первый гол часто бывает либо несуразным, либо необычным. Отличился защитник Михаил Науменков, в последний раз забивавший 20 матчей «регулярки» и 9 встреч плей-офф назад — 28 января. Действовал органично на типичной позиции нападающего, будто забивает так 15 раз за сезон.

После очень долгого видео-просмотра арбитры не усмотрели помехи защищавшему ворота хозяев Максиму Третьяку. Так прервалась голевая засуха команды из Башкирии. «Юлаевцы» не могли забросить 130 минут и 16 секунд — седьмой самый безголевой период в истории клуба в КХЛ.

В том же периоде — еще один неожиданный герой. Вернувшийся после травмы Степан Санников из четвертого звена оформил первую за Уфу и первую за 21 матч шайбу, воспользовавшись «подарком» после неловких передач «Сочи». Первая шайба с 21 сентября 2020-го.

В похожем ключе, только в зоне хозяев отличился Теему Хартикайнен после перехвата Маркуса Гранлунда.

Номер 70 прервал трехматчевый отрезок без результативных баллов. Но 5+2 за 13 матчей — все равно неожиданно скромный показатель для Харти. В ближайших домашних матчах мы обратим более пристальное внимание на игру нападающего.

Тем более, эта серия — пожалуй, самая «горячая» дома за всю осень: едут «Йокерит», СКА и «Ак Барс». Поспорить могут лишь «домашки» в конце января (ЦСКА, «Ак Барс», «Барыс») и февраля («Авангард», «Барыс», «Металлург»).

Фото: «Салават Юлаев»

Игра в Сочи больше не была практически ничем примечательна. Можно выделить тяжелые столкновения с участием Владислава Лукина и Данила Алалыкина, но они будут в порядке. Харти набрал 400 (и уже 401) очков в КХЛ с учетом плей-офф — 15-й в истории такой игрок. Важная веха.

Но эти моменты мы могли бы внести и под категорию «Короткой строкой». В остальном матч вышел совершенно блеклым и несодержательным. В домашней серии станет ясно, действительно ли такая вялость связана с желанием тренерского штаба играть экономично.

В противном случае окажется, что команда просела физически и восьмиматчевая серия побед заиграет совсем новыми красками. Болельщиков должен радовать не только счет, но и содержание хоккея.

Фото: «Салават Юлаев»

Короткой строкой

Победа позволила команде из Башкирии вернуть второе место в восточной конференции. Спустя четверть «регулярки» подопечные Томи Ламсы имеют 22 очка в 14 матчах. Так же 22 очка у «Трактор», но челябинцы меньше побеждали в основное время. Лидер — «Металлург», 26 баллов.

«Сочи» с юмором обыграл ревизорское хобби защитника Андрея Зубарева. Маскот хозяев демонстративно убрался в раздевалке уфимцев и заодно потроллил клуб за то, что «Салават» до сих пор не организовал ни одно интервью экс-сочинца Сергея Шмелева.

Юха Метсола сыграл «на ноль» 30-й матч в «регулярках» КХЛ. 15 из них — за клуб из Уфы.

Фото: «Салават Юлаев»

Александр Кадейкин 10 подряд матчей выигрывает более половины единоборств «на точке». За отрезок — 70,39% успеха.

Владислав Лукин провел три силовых приема во второй раз на уровне «гладких» сезонов. 24-летний форвард сыграл вторую встречу после возвращения из «Тороса».

Во второй раз на уровне регулярных чемпионатов КХЛ «Салават» одержал «сухую» победу после «сухого» поражения. Ранее это было в сезоне 14/15: за гостевым проигрышем «Автомобилисту» в гостях 0:3 последовала победа в Казани над «Ак Барсом» 1:0Б.

Следующий матч: 8 октября, 19:00. «Салават Юлаев» — «Йокерит». БСТ, KHL Prime

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