Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на октябрь

Башгидрометцентр опубликовал информацию о том, какая погода ждет жителей региона в октябре. Так, по данным центра, среднемесячная температура будет в переделах нормы, а именно +3…+4 градуса тепла.
Отметили и то, что количество осадков в октябре уже ожидается меньше нормы и, в основном, месяц будет «сухим».
Ранее мы писали, что погода в выходные дни жителей Башкирии мало чем сможет порадовать — ожидаются дожди со снегом и северный ветер. Тем временем температура воздуха ночью будет составлять 0…+5 градусов, однако днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.