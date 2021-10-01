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Синоптики озвучили прогноз погоды в Башкирии на октябрь

1 октября 2021, 11:43
Фото: 1mediainvest.ru
Ожидается, что за месяц количество осадков будет меньше нормы.

Башгидрометцентр опубликовал информацию о том, какая погода ждет жителей региона в октябре. Так, по данным центра, среднемесячная температура будет в переделах нормы, а именно +3…+4 градуса тепла.

Отметили и то, что количество осадков в октябре уже ожидается меньше нормы и, в основном, месяц будет «сухим».

Ранее мы писали, что погода в выходные дни жителей Башкирии мало чем сможет порадовать — ожидаются дожди со снегом и северный ветер. Тем временем температура воздуха ночью будет составлять 0…+5 градусов, однако днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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