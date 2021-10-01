Час «Х» не за горами: в Башкирии уточнили сроки выплат заимодавцам «Золотого запаса»

- Однако в нынешних экономических условиях реализовать столь крупный проект непросто. Все заинтересованные стороны понимали это с самого начала. Была проведена огромная работа в этом направлении, и сегодня можно с уверенностью констатировать: дело сдвинулось с мертвой точки. До конца года должны быть завершены проектно-изыскательные работы, а затем уже можно будет ожидать начало выплат гражданам. Скорее всего, они начнутся весной следующего года, - заявил Рустам Ишмухаметов.