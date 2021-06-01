Запаситесь терпением: как ищут средства для инвесторов «Золотого запаса» в Башкирии

По последним данным, осуществленные выплаты составляют более 1,4 млрд рублей, это уже порядка половины от общей суммы накопившегося долга. На прошлой неделе, 26 мая, прошло очередное заседание рабочей группы, занимающейся проблемой выплат заимодавцам инвестиционной площадки «Золотой запас».
Заседание прошло в Госсобрании республики под председательством депутата регионального парламента Риды Субхангуловой, в обсуждении приняли участие председатель Совета по правам человека при главе РБ Владимир Барабаш, директор бэк-офиса ООО «Золотой запас» Жанна Глобенко, координатор работы арбитражных управляющих Регина Губайдуллина, а также представители инициативных групп пострадавших заимодавцев.
Напомним, инвестиционная площадка «Золотой запас» задумывалась, как площадка для кредитования малого бизнеса за счет средств заимодавцев. Потенциальный инвестор мог собрать свой собственный портфель из ценных бумаг компаний разных сфер деятельности на срок инвестирования от 1 месяца до 1,5 лет. Всего через площадку кредитовались около 40 фирм. К слову, и само ООО «Золотой запас» заключало договора займа, их насчитывается около сотни.
Площадка была доступна всем, кто имел в кармане от 10 тысяч рублей. Взамен инвесторам был обещан доход в размере до 17% годовых. По окончании срока инвестирования средства по желанию можно было вывести из оборота или повторно вложить.
Гром грянул в марте 2019 года, когда Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». У компаний, обслуживаемых в этом финансовом учреждении, счета оказались заморожены. В их числе оказались и семь фирм, сотрудничавших с платформой «Золотой запас»: ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений» и «Советник». При этом более 30 компаний, получавших займы через «Золотой запас», но открывших расчетные счета в других банках, продолжают исправно выполнять свои обязательства перед заимодавцами и по сей день. В результате пострадавшими оказалось более 4 тысяч инвесторов, с суммарным объемом требований более чем в 2 млрд рублей.
По данным Владимира Барабаша, сейчас в реестре кредиторов числятся 2,7 тысячи человек с суммарным объемом требований чуть более чем в 1,4 млрд рублей (без учета процентов). Эту же цифру общей задолженности перед гражданами подтвердили в феврале текущего года и в МВД Башкирии.
По мнению представителей инициативных групп заимодавцев, присутствовавших на заседании 26 мая, возврату оставшихся денег могло бы способствовать введение внешнего управления в фирмах-заемщиках, которые получали средства через инвестиционную площадку «Золотой запас».
Известно, что на сегодняшний день внешнее управление уже введено в двух компаниях – «Тихая гавань» и «Форум», еще в четырех компаниях – «Новация», «Парк-сити», «Дарс» и «Центр комплексных решений» - процедура наблюдения завершается. После этого суды должны будут принять решение о переходе этих фирм во внешнее управление.
Выплата долгов их заимодавцам – приоритетная задача для внешних управляющих, которые подготовили к продаже такой масштабный объект, принадлежащий заемщикам, как отель «Урал-Тау». Вторым весомым активом, реализация которого поможет рассчитаться с заимодавцами, являются земельные участки, расположенные в районе поселка Русский Юрмаш в Уфимском районе.
Есть информация, что данные участки интересуют крупного инвестора, готового приобрести их после изменения категории земель с сельхозназначения на земли населенных пунктов. Как говорят специалисты, эта процедура уже стартовала в прошлом году, но она требует времени.
Если копнуть глубже
Данный вопрос подробно обсуждался на недавнем заседании Инвестиционного комитета Башкирии в формате «Инвестиционного часа» в правительстве республики, на котором председательствовал глава Башкирии Радий Хабиров. В частности, речь шла и о перспективах комплексного освоения территории в Уфимском районе, часть которой принадлежит фирмам-заемщикам. По итогам совещания Радий Хабиров поручил вице-премьерам и министрам взять развитие ситуации под пристальный контроль.
Поддержку такого крупного инвестиционного проекта властями на республиканском уровне можно считать дополнительной гарантией того, что крупнейший актив фирм-заемщиков «Золотого запаса» будет реализован, считает Владимир Барабаш.
По его словам, масштабным инвестиционным проектом заинтересовалась также крупная финансовая организация с государственным участием. К тому же в районе села Русский Юрмаш определены границы земельных участков, на которых в будущем запланировано жилищное строительство. Часть этой земли принадлежит ООО «Родные просторы», которой как раз владеют фирмы-заемщики, работавшие через инвестиционную площадку «Золотой запас». Сейчас осталось окончательно оформить документы.
- Еще на один крупный актив фирм-заемщиков - земли сельхозназначения в районе Русского Юрмаша – также найден потенциальный покупатель, который уже вкладывает в проект развития территории 70 млн рублей, хотя и не имеет пока никакого статуса, - уточнил глава СПЧ при главе Башкирии.
Самым болезненным был и остается вопрос о выплатах заимодавцам, которые на сегодняшний день оказались приостановлены.
Временная пауза связана с проведением процедуры банкротства, порядок которой прописан в российском законодательстве. Все компании, по которым идут банкротные процессы, находятся в процедуре наблюдения. В их числе - «Тихая гавань», «Форум», «Новация», «Парк-Сити», «Дарс», «Центр комплексных решений», «Советник» и сам «Золотой запас». Ранее, до объявления процедуры наблюдения, средства пострадавшим заимодавцам выплачивались, но после ее введения делать это по закону уже нельзя, даже если имеются реальные активы, пояснил Владимир Барабаш.
По его словам, помимо отеля «Урал-Тау» и земельных участков в Русском Юрмаше, могут быть также реализованы акции «Газпрома», коммерческая недвижимость в Уфе, складские помещения в Свердловской области и прочие активы. Всё это можно будет реализовать только после того, как суды введут в фирмах-заемщиках процедуру внешнего управления и обяжут арбитражных управляющих подготовить план реализации активов. Вырученные от их продажи средства, в первую очередь, пойдут на дальнейшие выплаты пострадавшим заимодавцам «Золотого запаса» с учетом процентов.
Задержка с введением процедуры внешнего управления в вышеупомянутых фирмах-заемщиках во многом объясняется тем, что, во-первых, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса возникла продолжительная пауза в деятельности Арбитражного суда, который как раз и принимает решение о введении внешнего управления. Во-вторых, по словам Барабаша, существуют инвесторы, которые фактически заваливают Арбитражный суд различными ходатайствами, отнимая время на их рассмотрение, а в конечном итоге введение процедуры внешнего управления всё откладывается и откладывается.
Владимир Барабаш поделился информацией о том, как продвигается реализация отеля «Урал-Тау».
- Цену немного снизили до 700 млн рублей. Сейчас ведутся переговоры с двумя потенциальными покупателями отеля, уточняется финальная сумма сделки и её параметры, в том числе, как будут проводиться расчеты – одним платежом или несколькими. Следует учитывать, что даже хорошая трехкомнатная квартира иногда продается по полгода или даже по году. А в данном случае речь идет о реализации крупного объекта площадью в несколько тысяч квадратных метров, и цена за него фигурирует далеко не копеечная, - отметил Владимир Барабаш.