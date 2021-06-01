Запаситесь терпением: как ищут средства для инвесторов «Золотого запаса» в Башкирии

Гром грянул в марте 2019 года, когда Центробанк отозвал лицензию у «Роскомснаббанка». У компаний, обслуживаемых в этом финансовом учреждении, счета оказались заморожены. В их числе оказались и семь фирм, сотрудничавших с платформой «Золотой запас»: ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений» и «Советник». При этом более 30 компаний, получавших займы через «Золотой запас», но открывших расчетные счета в других банках, продолжают исправно выполнять свои обязательства перед заимодавцами и по сей день. В результате пострадавшими оказалось более 4 тысяч инвесторов, с суммарным объемом требований более чем в 2 млрд рублей.