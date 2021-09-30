Цена дома: почему в Уфе растет стоимость жилья и когда это закончится

По словам замгендиректора ГК «Первый Трест» Тимура Гадеева, рынок недвижимости, начиная с пандемийного 2020 года изменился и продолжает меняться, в том числе и в Башкирии. Одним из главных катализаторов изменений стала ипотека, которую стало возможным брать с государственной поддержкой. Напомним, это вид ипотеки, в рамках которого при соблюдении определенных условий банки выдают кредиты по сниженной ставке, а разницу до фактической ставки компенсирует государство. Программа заработала в апреле 2020 года и была продлена до июля 2021 года, позднее ее продлили еще на год на новых условиях. Эта программа повысила спрос на новостройки и дала возможность развивать рынок первичного жилья в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Тем не менее это вызвало рост спроса на новостройки и, как следствие, рост стоимости. Примечательно, что, по словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, продление льготной ипотеки на новостройки не приведет к новому росту цен на жилье, а Россия «идет к стабилизации баланса спроса и предложения».